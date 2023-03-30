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Szalai'den 'Beşiktaş çok güçlü' çıkışı

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesinde Sarı Lacivertlilerin başarılı savunmacısı Attila Szalai iddialı konuştu.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 15:28
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Attila Szalai'den Beşiktaş açıklaması

Szalai'den 'Beşiktaş çok güçlü' çıkışı
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Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai antrenman sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli stoper, ""Beşiktaş'ın çok güçlü yanlarını biliyoruz. Hücumda kaliteli oyunculara sahipler" dedi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında soruları yanıtlayan 25 yaşındaki savunmacı, iyi yolda olduklarını belirtti.

Önemli maçlar oynadıklarına dikkati çeken Szalai, "Geçmişte zor maçlar vardı ama şu ana kadar önemli 3 puanlar elde ettik. Milli aradan önce Alanya'ya karşı önemli bir galibiyet aldık. Şimdi derbiye odaklanıyoruz. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Pazar günü 3 puanla ayrılmayı umuyoruz." dedi.

Sarı-lacivertli takımın savunmada 3'lü ve 4'lü oynamasına ilişkin soruya Macar oyuncu, "Bana göre sistem futbolda her şey anlamına gelmiyor. Sisteme hocamız karar veriyor. Temel olarak sistemler bunlar ama maç içinde sistemler değişir. Bizler şu anda rakibe yönelik en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Derbilerde iyi sonuçlar elde edemedik ama umuyorum pazar günü bu değişecek. Avrupa'da ise 3'lü sistemde iyi neticeler aldık." şeklinde yanıt verdi.

Beşiktaş'ın güçlü yanlarını bildiklerini anlatan Szalai, şöyle devam etti:

"Beşiktaş hücumda kaliteli isimlere sahip ama sadece Beşiktaş özelinde konuşmamak lazım. Türkiye'deki diğer takımlarda da yetenekli ve kaliteli oyuncular mevcut. Rakibimizi en iyi şekilde analiz ettik ve o maç için en iyi şekilde hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız."


 

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