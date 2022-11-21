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Melisa Döngel'den radikal değişiklik Bambaşka biri oldu

Aşk Mantık İntikam ve Sen Çal Kapımı gibi çok izlenen dizilerde yer alan Melisa Döngel yeni projesi için imaj değiştirdi. Güzel oyuncu Melisa Döngel'in son halini görenler ise şaştı kaldı. Döngel'in yeni tarzı sonrası hayranları ikiye bölündü.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 14:28
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Bambaşka biri oldu. Melisa Döngel'den radikal değişiklik

Melisa Döngel'den radikal değişiklik Bambaşka biri oldu
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Oyunculuk kariyerine 15 yaşındayken Arka Sokaklar dizisinde başlayan Melisa Döngel pek çok önemli yapımda yer aldı. Sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla da dikkat çeken ve sokak ortasında bir kadınla saç başa kavga etmesiyle uzun süre gündemde kalan Döngel son haliyle dikkat çekti.

Kusursuz Kiracı dizisiyle ekrana dönen Melisa Döngel yeni projesi için imaj tazeledi. Ünlü oyuncu Melisa Döngel'in son halini görenler oyuncuyu tanımakta zorlandı.

Sarı saçlarına veda eden oyuncunun yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri "Melisa nerede?" derken kimileri de "Sarıya dönme şahane" yorumları yaptı.

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