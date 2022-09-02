2 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Benzin ve motorine  bu gece yarısı yapılacak komik indirim güncellendi

Benzin ve motorine  bu gece yarısı yapılacak komik indirim güncellendi

Bu gece yarısından sonra motorinde yapılacağı açıklanan 1 TL 57 kuruşluk indirim 2 TL 42 kuruşa, benzinde ise 94 kuruşluk indirim de güncellenerek 1 TL 50 kuruşa çıkartıldı. Sürücüler benzin ve motorinde yapılacak indirimin yılbaşındaki fiyatlara çekilmesini istiyor.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 08:14
Takip Et

Brent petrolün fiyatı düştü. Benzin ve motorine  bu gece yarısı yapılacak komik indirim güncellendi. Depolarınızı yarın doldurun

Benzin ve motorine  bu gece yarısı yapılacak komik indirim güncellendi
+
Aa
-

Milli Gazete'nin haberine göre, geçen sene yıl başında 11.43 TL'den satılan motorin şu an 26.93 TL'den, 12.29 TL'den satılan benzin ise 20.13 TL'den araç depolarına dolduruluyor. Motorin ve benzine indirimcik yapılacak. Bu gece yarısından sonra motorinde 2 TL 42 kuruş, benzinde 1 TL 50 kuruş indirimcik bekleniyor.

İndirimin gerçekleşmesi halinde motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 24.51, Anadolu Yakası'nda 24.53 TL'den satılacak. Benzin ise Avrupa Yakası'nda 18.62, Anadolu Yakası'nda 18.63 TL'den satılacak. Ankara'da benzin 18.75, İzmir'de 18.74 TL'den depolara dolacak. Mazot ise Ankara'da 24.06, İzmir'de ise 24.08'den satılacak.

Sektör kaynakları, uluslararası piyasalarda ürün fiyatının (benzin ve motorin) ve Brent petrolün düştüğünü belirterek, "Buna bağlı olarak da akaryakıtta indirim gündeme geldi. Son dakika gelişmemesi yaşanmaması halinde motorinde 2 TL 42 kuruş, benzinde 1 TL 50 kuruş indirim bekleniyor" diye konuştu.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,25 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. 
Benzinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,74 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Aleyna Tilki inadına iç çamaşırlı poz paylaştı. ''Gerekirse yenilerini de çekip paylaşırım''
1
﻿Aleyna Tilki inadına iç çamaşırlı poz paylaştı. ''Gerekirse yenilerini de çekip paylaşırım''
﻿Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
2
﻿Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
3
﻿'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
﻿Sahnedeki haline aldırış etmedi. Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir açıldı pir açıldı
4
﻿Sahnedeki haline aldırış etmedi. Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir açıldı pir açıldı
﻿Tesadüfe bak bugün yıkım ihalesi yapılacaktı. TOGO kuleleri yıkım kararında önemli gelişme. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım ihalesi öncesi yürütmeyi durdurma kararı çıktı
5
﻿Tesadüfe bak bugün yıkım ihalesi yapılacaktı. TOGO kuleleri yıkım kararında önemli gelişme. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım ihalesi öncesi yürütmeyi durdurma kararı çıktı
﻿Bu cevap Saray’da çok konuşulacak. Fatih Portakal öğretmenlere 'çapulçu' diyen Erdoğan'a öğretmen gibi yanıt verdi
6
﻿Bu cevap Saray’da çok konuşulacak. Fatih Portakal öğretmenlere 'çapulçu' diyen Erdoğan'a öğretmen gibi yanıt verdi
﻿Yeni Şafak'a 'Sizi ziyaret edeceğim' diyen Sedat Peker'den tek tweetlik açıklama
7
﻿Yeni Şafak'a 'Sizi ziyaret edeceğim' diyen Sedat Peker'den tek tweetlik açıklama
﻿Yargıtay 151 personel alacak
﻿Yargıtay 151 personel alacak
﻿Yargıtay 151 personel alacak
﻿Xiaomi'de güncelleme alamayacak telefonlar: Birçok cihazdan desteği kesmişlerdi
﻿Xiaomi'de güncelleme alamayacak telefonlar: Birçok cihazdan desteği kesmişlerdi
﻿Xiaomi'de güncelleme alamayacak telefonlar: Birçok cihazdan desteği kesmişlerdi
﻿İstanbul Kitaş sekreter alacak
﻿İstanbul Kitaş sekreter alacak
﻿İstanbul Kitaş sekreter alacak
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿ABD'de 'duş alırken ağzınızı kapatın' önerisi
﻿ABD'de 'duş alırken ağzınızı kapatın' önerisi
﻿ABD'de 'duş alırken ağzınızı kapatın' önerisi
﻿Bakanlıktan Roman vatandaşlara yönelik 'Yeni Strateji Belgesi ve Eylem Planı'
﻿Bakanlıktan Roman vatandaşlara yönelik 'Yeni Strateji Belgesi ve Eylem Planı'
﻿Bakanlıktan Roman vatandaşlara yönelik 'Yeni Strateji Belgesi ve Eylem Planı'
﻿BDDK, 2 şirketin faaliyet iznini iptal etti
﻿BDDK, 2 şirketin faaliyet iznini iptal etti
﻿BDDK, 2 şirketin faaliyet iznini iptal etti
﻿Bursa'da selde kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
﻿Bursa'da selde kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
﻿Bursa'da selde kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
﻿Düşük not veren öğretmenlerini döverek ağaca bağladılar
﻿Düşük not veren öğretmenlerini döverek ağaca bağladılar
﻿Düşük not veren öğretmenlerini döverek ağaca bağladılar
﻿Twitter'a 'düzenle' butonu geliyor
﻿Twitter'a 'düzenle' butonu geliyor
﻿Twitter'a 'düzenle' butonu geliyor
﻿İran sınırında 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿İran sınırında 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿İran sınırında 3,9 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.