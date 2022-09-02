Benzin ve motorine  bu gece yarısı yapılacak komik indirim güncellendi

Milli Gazete'nin haberine göre, geçen sene yıl başında 11.43 TL'den satılan motorin şu an 26.93 TL'den, 12.29 TL'den satılan benzin ise 20.13 TL'den araç depolarına dolduruluyor. Motorin ve benzine indirimcik yapılacak. Bu gece yarısından sonra motorinde 2 TL 42 kuruş, benzinde 1 TL 50 kuruş indirimcik bekleniyor.

İndirimin gerçekleşmesi halinde motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 24.51, Anadolu Yakası'nda 24.53 TL'den satılacak. Benzin ise Avrupa Yakası'nda 18.62, Anadolu Yakası'nda 18.63 TL'den satılacak. Ankara'da benzin 18.75, İzmir'de 18.74 TL'den depolara dolacak. Mazot ise Ankara'da 24.06, İzmir'de ise 24.08'den satılacak.

Sektör kaynakları, uluslararası piyasalarda ürün fiyatının (benzin ve motorin) ve Brent petrolün düştüğünü belirterek, "Buna bağlı olarak da akaryakıtta indirim gündeme geldi. Son dakika gelişmemesi yaşanmaması halinde motorinde 2 TL 42 kuruş, benzinde 1 TL 50 kuruş indirim bekleniyor" diye konuştu.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,25 TL, yılbaşında 11,43 TL idi.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,74 TL, yılbaşında 12,29 TL idi.