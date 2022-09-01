Benzin ve motorine yarın gece yarısı indirimcik geliyor

Geçen sene yıl başında 11.43 TL'den satılan motorin şu an 26.89 TL'den, 12.29 TL'den satılan benzin ise 20.13 TL'den araç depolarına dolduruluyor. Motorin ve benzine indirimcik yapılacak. Bu gece yarısından sonra motorinde 1 TL 57 kuruş, benzinde 94 kuruş indirimcik bekleniyor.

İndirimin gerçekleşmesi halinde motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 25.32, Anadolu Yakası'nda 25.34 TL'den satılacak. Benzin ise Avrupa Yakası'nda 19.19'a Anadolu Yakası'nda 19.20 TL'den satılacak. Ankara'da benzin 19.32, İzmir'de 19.31 TL'den depolara dolacak. Mazot ise Ankara'da 25.43, İzmir'de ise 25.45'den satılacak.

Sektör kaynakları, uluslararası piyasalarda ürün fiyatının (benzin ve motorin) ve Brent petrolün düştüğünü belirterek, "Buna bağlı olarak da akaryakıtta indirim gündeme geldi. Motorinde 1 TL 57 kuruş, benzinde 94 kuruş indirim bekleniyor" diye konuştu.

Araç sahipleri ise "Şaka gibi indirimler yapılmaya devam ediyor. Bugün doğalgaz ve elektriğe devasa zam yapıldı. Vatandaşı bu zamlar kara kara düşündürürken, sus payı olarak akaryakıta indirim yapılacak. Ama unutulan şey garibanın bırakın aracını, belediye otobüsüne binecek parası yok" yorumunu yaptı.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,25 TL, yılbaşında 11,43 TL idi.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,74 TL, yılbaşında 12,29 TL idi.