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Çığ düşen 2 köy yolu, ulaşıma açıldı

Hakkari'de Yüksekova ilçesinde çığ nedeniyle kapanan 2 köy yolu, 2 gün süren çalışmalarla yer yer 5 metreyi bulan kar kütleleri temizlenerek yollar ulaşıma açıldı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 10:05
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Çığ düşen 2 köy yolu, ulaşıma açıldı

Çığ düşen 2 köy yolu, ulaşıma açıldı
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DHA'nın haberine göre, Yüksekova ilçesine 38 kilometre uzaklıktaki Bostancık ile Gürkavak köy yollarının 3 ayrı noktasına, 2 gün önce çığ düştü. 

İhbarla bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı. 2 gün süren çalışmalarla yer yer 5 metreyi bulan kar kütleleri temizlenerek yollar ulaşıma açıldı.

Gürkavak köyünde oturan Abdulnasır Özgüren, her yıl bu mevsimde yola çığ düştüğünü belirterek, "Bu sene inen çığlar, elma ve ceviz ağaçlarımıza büyük zarar verdi. Yaklaşık 100'e yakın ceviz ve elma ağacı kökünden söküldü. Biz de çığ kütleleri altında kalan ceviz ve elma ağaçlarımızı kaldırmaya geldik" dedi. 

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