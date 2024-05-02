Antakya'da amca, Heimlich Manevrasıyla yeğeninin hayatını kurtardı

Yaşanan olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Evlerinin bahçesinde oyun oynarken boğazına madeni para kaçan küçük Ömer'in nefes almakta zorlandığını fark eden amca Adnan Arslan, hemen Heimlich manevrasını uygulamaya başladı. 7 denemenin ardından başarılı olan manevra sonucunda madeni para çocuğun boğazından çıkarıldı.

Olay, güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, çocuğun boğazına para kaçtığı an ve amcanın Heimlich manevrası uygulayarak yeğenini kurtardığı anlar net bir şekilde görülüyor.

Heimlich manevrasıyla yeğeninin hayatını kurtaran Adnan Arslan, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Bahçede dinlenmek için oturuyordum, o esnada yeğenim salıncakta sallanıyordu. Elinde bozuk paralarla sallanırken boğazına kaçtı. Ben otururken yeğenim yüzü kırmızı şekilde yanıma geldi. İlk önce fark etmedim ama sonra nefes alamadığını fark ettim. Hemen sırtını kendime doğru çevirip Heimlich manevrasına başladım. 7 manevradan sonra boğazından 1 TL metal para çıktı. Ondan sonra derin bir nefes aldım. Sürücü kursundaki derslerden öğrendim. Sosyal medyalardan gördüğüm Heimlich manevrası videolarını izlerken öğrendim. Heimlich manevrasıyla yeğenimin hayatını kurtardım.”