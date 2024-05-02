Tekirdağ'daki gelincik tarlaları göz kamaştırdı

Tekirdağ'da doğada kendiliğinden yetişen gelincikler, fotoğraf tutkunlarını ve doğa severleri büyülemeye devam ediyor. Özellikle Namık Kemal Üniversitesi yerleşkesinde öbek öbek açan gelincikler, görsel bir şölen sunuyor. Renkleri ve narin yapısıyla dikkat çeken gelincikler, fotoğraf tutkunlarının en sevdiği çekim konularından biri haline gelmiş durumda. Öğrenciler de zaman zaman gelincikleri fon yaparak kendi fotoğraflarını çekiyorlar.

Kentin her mevsim farklı güzelliklere büründüğünü vurgulayan Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyesi Güven Çelik, "Baharın gelmesiyle doğa farklı renklere bürünüyor. İnsanlar bu güzellikleri görünce keyif alıyor. Bizler de fotoğraf tutkunları olarak bu güzellikleri kadrajımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Kanola, gelincik, buğday tarlaları hepsi birbirinden güzel. Kent bu dönem doğal stüdyo gibi." dedi. Üniversite öğrencisi Pınar Ateş ise gelinciklerin açtığı tarlaların farklı bir güzelliğe büründüğünü belirtti.