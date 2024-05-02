Birecik’te evinden 3 kamyon çöp çıkan Suriyeli kadın görevlilere zor anlar yaşattı

Durumu Birecik Belediyesi'ne bildiren mahalleli, evin temizlenmesi için talepte bulundu. Savcılık kararıyla eve giren belediye ekipleri, içeride şaşırtıcı bir manzara ile karşılaştı: avluda ve odalarda tonlarca kağıt ve plastik malzemeyle istiflenmiş çöp yığınları.

Ancak Zubeyde B., evini temizlemek isteyen görevlilere direndi. İçeri girmelerine izin vermedi ve hatta bir iş yerinin çatısına çıkarak ekipleri engellemeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda çatıdan indirilen Zubeyde B., görevlilerin çöpleri temizlemesi için evine girmeye ikna edildi.

Ekipler, evden çıkardıkları 3 kamyon çöpü uygun bir alana götürerek imha etti. Ayrıca, evde dezenfeksiyon işlemi yapılacağı bildirildi.