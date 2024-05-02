Yerkikaya duyurdu! 17 ilde ‘Kıskaç-14’ operasyonu: 36 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “FETÖ’ye karşı mücadelemiz devam edecek. Milletimizin duası ve desteğiyle terör örgütlerine ve onların yardakçılarına geçit vermeyeceğiz.” dedi.

Yerlikaya, operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Terörle Mücadele ve İstihbarat Daire Başkanlıkları koordinasyonunda, ilgili İl Emniyet Müdürlüklerinin Terörle Mücadele Şubeleri tarafından Konya, Gaziantep, Hatay, Batman, Nevşehir, Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Adana, Hakkari, Denizli, Manisa, Kocaeli, Osmaniye, Bursa ve Ordu’da düzenlendiğini belirtti.

Operasyon sonucunda yakalanan şüpheliler hakkında Yerlikaya şunları söyledi: “Şüphelilerin, örgütün ‘Askeri Mahrem’, ‘Emniyet Mahrem’ ve ‘Güncel’ yapılanmalarında aktif oldukları, kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcıları olduğu, örgüt içindeki sorumlularla operasyonel hatlar aracılığıyla iletişim kurdukları, terörün finansmanında rol aldıkları, kontörlü telefonlarla haberleştikleri, bazı sınavlarda usulsüz avantaj sağladıkları, ifade ve tanıklıklarda isimlerinin geçtiği, FETÖ ile ilgili soruşturmalarda hakkında hapis cezası ve arama kaydı bulunan kişiler olduğu tespit edilmiştir.”

Bakan Yerlikaya ayrıca operasyonlar neticesinde büyük miktarda döviz, Türk lirası, dijital materyaller ve belgelerin ele geçirildiğini açıkladı.