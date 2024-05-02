Yerkikaya duyurdu! 17 ilde ‘Kıskaç-14’ operasyonu: 36 gözaltı

Kaynak: AA
Yerkikaya duyurdu! 17 ilde ‘Kıskaç-14’ operasyonu: 36 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kıskaç-14” kod adlı operasyon kapsamında 17 ilde gerçekleştirilen baskınlarda 36 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “FETÖ’ye karşı mücadelemiz devam edecek. Milletimizin duası ve desteğiyle terör örgütlerine ve onların yardakçılarına geçit vermeyeceğiz.” dedi.

Yerlikaya, operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Terörle Mücadele ve İstihbarat Daire Başkanlıkları koordinasyonunda, ilgili İl Emniyet Müdürlüklerinin Terörle Mücadele Şubeleri tarafından Konya, Gaziantep, Hatay, Batman, Nevşehir, Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Adana, Hakkari, Denizli, Manisa, Kocaeli, Osmaniye, Bursa ve Ordu’da düzenlendiğini belirtti.

yerlikaya.jpg

Operasyon sonucunda yakalanan şüpheliler hakkında Yerlikaya şunları söyledi: “Şüphelilerin, örgütün ‘Askeri Mahrem’, ‘Emniyet Mahrem’ ve ‘Güncel’ yapılanmalarında aktif oldukları, kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcıları olduğu, örgüt içindeki sorumlularla operasyonel hatlar aracılığıyla iletişim kurdukları, terörün finansmanında rol aldıkları, kontörlü telefonlarla haberleştikleri, bazı sınavlarda usulsüz avantaj sağladıkları, ifade ve tanıklıklarda isimlerinin geçtiği, FETÖ ile ilgili soruşturmalarda hakkında hapis cezası ve arama kaydı bulunan kişiler olduğu tespit edilmiştir.”

Bakan Yerlikaya ayrıca operasyonlar neticesinde büyük miktarda döviz, Türk lirası, dijital materyaller ve belgelerin ele geçirildiğini açıkladı.

yerlikaya2.jpg

yerlikaya3.jpg

yerlikaya4.jpg

yerlikaya5.jpg

yerlikaya6.jpg

İlgili Haberler
Son dakika... Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması
Yerlikaya duyurdu. 23 ilde ‘Sibergöz-36’ operasyonu: 109 gözaltı
Yerlikaya duyurdu. 23 ilde ‘Sibergöz-36’ operasyonu: 109 gözaltı
Özgür Özel’den Ali Yerlikaya’ya 1 Mayıs telefonu
Flaş… Flaş… Bakan Yerlikaya’dan 1 Mayıs ve Taksim açıklaması
Bakan Yerlikaya 147 örgüt üyesinin yakalandığını açıkladı
Bakan Yerlikaya 147 örgüt üyesinin yakalandığını açıkladı
Bakan Yerlikaya Adıyaman’da yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı
Bakan Yerlikaya Adıyaman’da yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı
Bakan Yerlikaya başkanlığında İstanbul’da ‘Güvenlik Toplantısı’
Bakan Yerlikaya başkanlığında İstanbul’da ‘Güvenlik Toplantısı’
Son Haberler
Son dakika… Hatay’da deprem Gündem
Son dakika… Hatay’da deprem
Birecik’te evinden 3 kamyon çöp çıkan Suriyeli kadın görevlilere zor anlar yaşattı Yerel Haberler
Birecik’te evinden 3 kamyon çöp çıkan Suriyeli kadın görevlilere zor anlar yaşattı
SGK'nın vurgunda uğradığı zararın boyutu dudağınızı uçuklatacak. Altından eski bakanın hastanesi çıkmıştı Gündem
SGK'nın vurgunda uğradığı zararın boyutu dudağınızı uçuklatacak. Altından eski bakanın hastanesi çıkmıştı
Antakya'da amca, Heimlich Manevrasıyla yeğeninin hayatını kurtardı Gündem
Antakya'da amca, Heimlich Manevrasıyla yeğeninin hayatını kurtardı
Tekirdağ'daki gelincik tarlaları göz kamaştırdı Video
Tekirdağ'daki gelincik tarlaları göz kamaştırdı
Kırgızistan’da kamyonet öğrencilerin arasına daldı 29 yaralı Dünya
Kırgızistan’da kamyonet öğrencilerin arasına daldı 29 yaralı