Çin Konsolosluğu önünde Uygurları polis sınırdışı etmekle tehdit etti

Türkiye'de yaşayan Uygur Türkleri, Çin'in Doğu Türkistan'daki baskı ve zulümlerine dikkat çekmek için İstanbul'da bulunan Çin Konsolosluğu önünde yapmak istediği basın açıklamasına izin verilmedi. Toplanan kitlenin dağılmasını isteyen ve kitleyi 'sınır dışı' etmekle tehdit eden polis amirinin görüntüsü ise dikkat çekti. Amirinin, "Birazdan zorla süpüreceğiz sizi. Gözaltına alıp sınır dışı edeceğiz.'' sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da bulunan Çin Konsolosluğu önünde bir araya gelen Uygur Türkleri, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, Uygur Türkleri'ne karşı yaşanan zulümlere dikkat çekmek istedi.

Çin'de yaşayan ailelerinden haber alamadıklarını belirten kitle, yaşanılan duruma dikkat çekmek için basın açıklaması yapmak istedi. Ellerindeki döviz ve pankartlar ile konsolosluk önünde bir araya gelen ve burada açıklama yapmak isteyen kitleye polis izin vermedi.

Kitlenin dağılmasını isteyen polis, kitlenin dağılmaması halinde zor kullanacağını söyledi. Polis amiri olduğu belirtilen bir kişi ise, konsolosluk önünde toplanan Uygur Türklerini sınır dışı etmekle tehdit etmesi dikkat çekti. Polis amirinin, ''Birazdan zorla süpüreceğiz sizi. Gözaltına alıp sınır dışı edeceğiz.'' demesi görüntülere yansıdı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Uygur Türklerine sarf edilen sözlerin tepki çekmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Sarıyer'de Çin'i protesto etmek isteyen grubun uyarılması sırasında kullanılan bazı ifadelerin yanlış anlaşılmalara sebebiyet verip kastı aştığı belirtilerek, "Kardeşlerimizi incitmek için değil, gösteri yasağını hatırlatmak için ikaz yapılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Konsolosluk önünde toplanan bir grubun izinsiz gösteri yapmak amacıyla yolu kapatma girişiminde bulunduğu ve durumun güvenlik güçleri tarafından engellendiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gruba yapılan ikazlar sırasında kullanılan bazı ifadeler yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiş ve kastı aşmıştır. Kardeşlerimizi incitmek için değil, gösteri yasağını hatırlatmak için ikaz yapılmıştır. Gösteri yasağı hatırlatması ve tedbir her ne kadar vazifemiz ise de kullanılan ifadeler üzüntüye sebebiyet vermiştir. Konu ile ilgili çalışmalar hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklaması böyleydi ama Uygur Türkleri'ne sarf edilen sözler ortadaydı.