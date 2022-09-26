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  • Erdoğan Tripoliçe Katliamı’nı yanlış fotoğrafla andı. 100 yıl önceki savaşa ait fotoğrafı paylaştı

Erdoğan Tripoliçe Katliamı’nı yanlış fotoğrafla andı. 100 yıl önceki savaşa ait fotoğrafı paylaştı

1821 yılında medyana gelen Tripoliçe Katliamı'yla ilgili paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaştığı görselin Tripoliçe Katliamı'ndan 100 yıl önceki bir savaşa ait olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 15:05
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tripoliçe Katliamı’nı yanlış fotoğrafla andı. 100 yıl önceki Petrovaradin Savaşı'nın fotoğrafını paylaştı

Erdoğan Tripoliçe Katliamı’nı yanlış fotoğrafla andı. 100 yıl önceki savaşa ait fotoğrafı paylaştı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1821 yılında medyana gelen Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybedenleri sosyal medya hesabından andı.

Ancak Erdoğan'ın paylaştığı görsel Tripoliçe katliamına ait olmadığı görüldü.

Erdoğan'ın bu tweetinden sonra bu görselin Trpoliçe Katliamı'ndan 100 yıl önceki bir savaşa ait olduğuna ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Tayyip Erdoğan 1821 yılında medyana gelen Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybedenleri sosyal medya hesabından andı. Ancak paylaştığı görselin Tripoliçe Katliamı'ndan 100 yıl önceki bir savaşa ait olduğu ortaya çıktı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Sayın Cumhurbaşkanım yine sizi kandırmışlar. Bu twette kullandığınız görsel başka bir savaşa ait. Tripoliçe’den 100 yıl önceki bir savaşa ait” diyerek bir bağlantı paylaştı.

ERDOĞAN'IN PAYLAŞTIĞI GÖRSEL PETROVARADİN SAVAŞINA AİT

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı görsel ise 1716 yılında Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu arasında geçen Petrovaradin Savaşı'nı anlatmaktadır.

Bu savaşı da Osmanlı Devleti kaybetti. Bu çizimi yapan kişi ise 1666 yılında Almanya'nın Bavyera Bölgesi'nde doğan Georg Philipp Rugendas idi. Askeri resimleri ile bilinen Rugendas 1746 yılında öldü.

TRİPOLİÇE KATLİAMI NEDİR

Tripoliçe Katliamı, Yunan Bağımsızlık Savaşı'ndaki Tripoliçe kuşatması esnasında 23 Eylül 1821 günü şehrin düşmesi ile Müslümanlar (Türk ve Arnavut) ve Yahudiler katledildi.

23 Eylül 1821'de kentin düşmesinin ardından Türk, Arnavut ve Yahudilerin de bulunduğu binlerce insan katledildi. Bu olay tarihe Tripoliçe katliamı olarak geçti.

İngiliz asker ve tarihçi Thomas Gordon, katledilen sivillerin sayısını 8.000 olarak tahmin ederken, 8.000 de Osmanlı askerinin öldürüldüğünü belirtmişti. Yunan komutan Teodoros Kolokotronis ise anılarında 32.000 kişinin katledildiğini yazmış ve cesetlerin çokluğundan atının şehir duvarlarından saraya kadar toprağa basmadığını iddia etmekteydi.

 

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Tatar Osman
26.09.2022 08:35
Çakma danışman kılavuz karga gibidir.  
 
mmt
26.09.2022 08:25
eğitim çok önemlidir.  
 
halük ülkü
26.09.2022 00:24
bir kez de söylediği ve yaptığı doğru olsa ülkemi böyle birinin yönetiyor olması pisikolojimi bozdu. artık emekli ol evine git  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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