Yanlış görmüyorsunuz kızlar Hamza Abiniz geldi

İzmir’de 31 Mart yerel seçimleri öncesinde "içki açılımı" yaparak Alsancak Gül Sokak'taki içkili restoranları tek tek gezen AKP'nin İzmir Belediye başkanı adayı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, bir kez daha aynı bölgedeki mekânları gezdi. Sosyal medya hesabından bu anları "Cumartesi gecesi Gül Sokak'ta biter dediler" ifadeleriyle paylaşan AKP'li Çankırı, daha sonra da

Dağ'ı da etiketleyerek video yayımladı. Çankırı, "Yanlış görmüyorsunuz devam" notu düştüğü videoda içkili mekânlarda eğlenen yurttaşlarla selamlaşmaları yer aldı.