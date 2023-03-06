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Pazarcık ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden ilkinin merkez üssü Pazarcık ilçesinde yıkılan binaların enkazları kaldırılıyor.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 12:29
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Depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Pazarcık ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
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İlçedeki birçok yapıyı yıkan veya hasara uğratan depremin ardından arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının tamamlandı. Sonrasında başlatılan enkaz faaliyetleri ise sürüyor.

Şehit Nurettin Ademoğlu Mahallesi'ndeki yığınlar, iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürülüyor.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı bölgede, bazı vatandaşlar yıkıntılar arasından çıkan değerli eşyalarını teslim alıyor.

Mahalle muhtarı Azil Gül, hasar tespitlerinin ardından enkazların kaldırılmaya başlandığını belirtti.

Devletin her kademesinin afetzedeler için çalıştığını ifade eden Gül, "Devletimiz evleri yıkılan vatandaşlarımıza yeni konutlar inşa ediyor. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla inşallah vatandaşlarımız en kısa sürede evlerine kavuşacak." diye konuştu.

(Kaynak: AA)

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