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  • Pazardan bir şey alamayan kadın böyle dedi: Dünyanın sonu gelse de bitse artık bıktık hayattan

Pazardan bir şey alamayan kadın böyle dedi: Dünyanın sonu gelse de bitse artık bıktık hayattan

Pazarda kadına mikrofon uzatıldı, verdiği yanıtlar kafalara kazınacak cinstendi. Pazardan bir şey alamayan kadına muhabir sordu. Yanıt "dünyanın sonu gelse de bitse artık bıktık bu hayattan" şeklinde manidar oldu.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 14:23
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Dünyanın sonu gelse de bitse artık bıktık hayattan. Pazardan hiçbir şey alamayan kadın böyle dedi

Pazardan bir şey alamayan kadın böyle dedi: Dünyanın sonu gelse de bitse artık bıktık hayattan
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TELE1 Muhabiri pazara çıktı, eli boş pazardan çıkan kadına mikrofon uzattı ve sordu "elinizde poşet göremedim diye". Yanit ise manidar bir o kadar da vatandaşın içler acısı halini gösteriyordu. 

Kadın soruya" Nasıl alayım bu pahalılıkta öyle bakıp bakıp doyuyoruz. Herşey ateş pahası" şeklinde yanıt verdi.Röportaj şöyle devam etti:

-Almadan doyuyor musunuz? Geçmiş senelere göre nasıl

-"75'te geldim buraya file file dolduruyordum. 20 Kuruşa şimdi nerede. Bir bakkala gidiyorum 500 lira. 500'den aşağıya bakkaldan bir şey alamıyorsun. Azıcık bir kahvaltılık alıyorsun ekmek alıyorsun bir de yana bir şey alıyorsun 500 kağıt diyorlar. Gözüm açılıyor böyle.

-Kış geldi kış meyve sebzesi alıyor musunuz?

-"30 liraya 4 tane mandalina,4 portakal,4 tane elma"

-Kiloyla değil artık taneyle mi?

-Yok yavrum çok pahalı. Dünyanın sonu gelsin bitse bari. Yani bıktık hayattan.Faturalar hiçbir şey diyemiyorsun Bırak sebzeyi. Hayat öyle müşgil durumda hiç sorma. Allah sonumuzu hayır  etsin. Biz geldik 60-70 ylaşına bebekler yiyip içemiyor. Bir salkım üzem 80 lira torun tosunu düşünüyorsun.Bilemiyozur. Yaşamamak daha iyi. Beyim gitti öbür dünyada rahat gözü görmüyor hiçbir şeyi".

Muhabir ile yaşlı kadın arasında geçen diyalog böyle.Her şey ortada. Pazardan eli boş dönen kadın sözleriyle bütün gerçekleri ortaya koyuyor 

 

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Tozanlı
18.01.2023 15:21
Bilinç altında yatan nasıl bir kafa varsa !. Sandığa gidip BIR kişiyi !! Değiştrmesi gerekirken Dünyanın sonunun gelmesini diliyerek TÜM insanlıģi yok ediyor.Kesinlikle bunlar incelenmeli,kürsü açı  
 
gereksiz
18.01.2023 15:21
bu nasıl bir yazı bir sürü hata var hiç okunmadan mı yayınlanıyor  
 
Ülküm ülkemdir
18.01.2023 15:11
Türk Milletinin bir özelliği vardır düştüğü yerden kalkmasını bilir bu iktidara yeter diyenlerin zaferi pek yakındır dirileceğiz iyi günler yeter diyenlerin olacak  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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