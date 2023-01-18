Pazardan bir şey alamayan kadın böyle dedi: Dünyanın sonu gelse de bitse artık bıktık hayattan

TELE1 Muhabiri pazara çıktı, eli boş pazardan çıkan kadına mikrofon uzattı ve sordu "elinizde poşet göremedim diye". Yanit ise manidar bir o kadar da vatandaşın içler acısı halini gösteriyordu.

Kadın soruya" Nasıl alayım bu pahalılıkta öyle bakıp bakıp doyuyoruz. Herşey ateş pahası" şeklinde yanıt verdi.Röportaj şöyle devam etti:

-Almadan doyuyor musunuz? Geçmiş senelere göre nasıl

-"75'te geldim buraya file file dolduruyordum. 20 Kuruşa şimdi nerede. Bir bakkala gidiyorum 500 lira. 500'den aşağıya bakkaldan bir şey alamıyorsun. Azıcık bir kahvaltılık alıyorsun ekmek alıyorsun bir de yana bir şey alıyorsun 500 kağıt diyorlar. Gözüm açılıyor böyle.

-Kış geldi kış meyve sebzesi alıyor musunuz?

-"30 liraya 4 tane mandalina,4 portakal,4 tane elma"

-Kiloyla değil artık taneyle mi?

-Yok yavrum çok pahalı. Dünyanın sonu gelsin bitse bari. Yani bıktık hayattan.Faturalar hiçbir şey diyemiyorsun Bırak sebzeyi. Hayat öyle müşgil durumda hiç sorma. Allah sonumuzu hayır etsin. Biz geldik 60-70 ylaşına bebekler yiyip içemiyor. Bir salkım üzem 80 lira torun tosunu düşünüyorsun.Bilemiyozur. Yaşamamak daha iyi. Beyim gitti öbür dünyada rahat gözü görmüyor hiçbir şeyi".

Muhabir ile yaşlı kadın arasında geçen diyalog böyle.Her şey ortada. Pazardan eli boş dönen kadın sözleriyle bütün gerçekleri ortaya koyuyor