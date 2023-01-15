Türkiye enflasyonda açık ara şampiyon oldu. Herkeste düşerken Türkiye’de yüzde 84,4 arttı

OECD ülkelerinin kasım ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 10,3'e geriledi. En yüksek enflasyon yüzde 84,4 ile Türkiye'de görülürken, en düşük enflasyon ise İsviçre'de kaydedildi. G20 ülkeleri enflasyonu ise yüzde 9'a geriledi.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) yayınladığı rapora göre, 38 ülkenin 25'inde enflasyon aylık bazda geriledi. Enerji enflasyonu ise ekim ayında bulunduğu yüzde 28,1 seviyesinden kasım ayında yüzde 23,9'a geriledi. Böylece enerji enflasyonu, Eylül 2021 sonrası en düşük seviyeyi görmüş oldu.

Ancak sorun olarak kalmaya devam eden enerji enflasyonu, 38 ülkenin 34'ünde yüzde 10, 14'ünde ise yüzde 30'un üzerinde bulunuyor.

TÜRKİYE YÜZDE 84

OECD ülkelerinde en yüksek kasım ayı enflasyonu yüzde 84,4 ile Türkiye'de kaydedildi. Türkiye'nin ardından, yüzde 22,9 ile Litvanya, yüzde 22,5 ile Macaristan, yüzde 21,8 ile Letonya ve yüzde 21,3 ile Estonya sıralandı.

Kasım ayı tüketici enflasyonun en düşük olduğu ülke ise yüzde 3 ile İsviçre oldu. İsviçre'yi yüzde 3,8 enflasyonla Japonya, yüzde 5 ile Güney Kore ve yüzde 5,3 ile İsrail takip etti.

G20 ENFLASYONU YÜZDE 9

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu G20 ülkelerinin enflasyonu, ekim ayındaki yüzde 9,5 seviyesinden yüzde 9'a indi. Euro Bölgesi'nde AB ile uyumlu tüketici enflasyonu yüzde 10,6'dan yüzde 10,1'e geriledi. TÜFE, G7 ülkelerinde ise kasım ayında yüzde 7,8'den yüzde 7,4'e düştü.