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Tarım ürünleri enflasyonu yıllık yüzde 151’e ulaştı. Hal böyleyken enflasyon nasıl düşük gösterilir

Tarımdaki enflasyon uçtu gidiyor kimse de tutamıyor. Tarım üretici fiyatları yıllık yüzde 151,03'lük artışla zirvedeki yerini korudu. Artış aylık bazda ise yüzde 4,82 olarak gerçekleşti. Tarımda girdi enflasyonunda yüzde 151'in üzerindeyken, tüketici enflasyonu nasıl yarı yarıya çıkıyor.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 12:07
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Hal böyleyken enflasyon nasıl düşük gösterilir. Tarım ürünleri enflasyonu yıllık yüzde 151’e ulaştı

Tarım ürünleri enflasyonu yıllık yüzde 151’e ulaştı. Hal böyleyken enflasyon nasıl düşük gösterilir
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Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2022 dönemine ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Tarımdaki girdi fiyatlarının yıllık artış oranı yüzde 151,03 olarak kayıtlara geçti. Hal böyleyken, TÜİK tüketici enflasyonu tarım enflasyonunun yarısı çıkıyor.. Tarımdaki enflasyon arttıkça, tüketicinin de enflasyonunun düşme şansı yok. 

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, endekste aralıkta bir önceki aya göre yüzde 4,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151,03 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 132,18 artış gerçekleşti.

Tarım-ÜFE’de (2015=100), 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %4,82, bir önceki yılın Aralık ayına göre %151,03, bir önceki yılın aynı ayına göre %151,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %132,18 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %3,45 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %5,03 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde %5,37 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde %1,67 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %7,81 artış ve çok yıllık bitkisel ürünlerde %15,90 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-ÜFE’ye göre 6 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %82,94 ile lifli bitkiler ve %91,54 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %309,17 ile turunçgiller ve %191,66 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Aylık Tarım-ÜFE’ye göre 9 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, %2,64 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve %1,56 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise %9,58 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt ve %8,25 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Aralık 2022’de, endekste kapsanan 86 maddeden, 34 maddenin ortalama fiyatında azalış, 49 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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Doğrucu
17.01.2023 12:14
Biz halk olarak seçimde akp ye nasıl olduğunu göstereceğiz gözleri bir ömre bedel nebatide görür adam dahala millete enflasyon düşüyor diyor ama bunlara inanan koyungiller familyasından kişiler var  
 
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