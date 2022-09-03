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Flaş… Genco Erkal sahnede rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı

Duayen tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tiyatro oyunu sırasında sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 05:15
Son Güncelleme: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 08:46
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Flaş… Genco Erkal sahnede rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı

Flaş… Genco Erkal sahnede rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı
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NTV'de yer verilen habere göre, ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Şahdamarım adlı oyunu sergilediği sırada aniden rahatsızlandı. 

Ünlü tiyatrocu sahnede yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Genco Erkal'ın rahatsızlığını izleyiciler oyunun bir parçası sandı. 

Olayı sahnedeki müzisyenlerin fark etmesi üzerine ünlü tiyatrocuya ilk müdahale yapıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Erkal'a yapılan tetkikler sonucu bilincinin açık olduğu belirtildi. 

Erkal'ın, bir süre daha hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

 

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