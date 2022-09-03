Flaş… Genco Erkal sahnede rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı

NTV'de yer verilen habere göre, ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Şahdamarım adlı oyunu sergilediği sırada aniden rahatsızlandı.
Ünlü tiyatrocu sahnede yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Genco Erkal'ın rahatsızlığını izleyiciler oyunun bir parçası sandı.
Olayı sahnedeki müzisyenlerin fark etmesi üzerine ünlü tiyatrocuya ilk müdahale yapıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Erkal'a yapılan tetkikler sonucu bilincinin açık olduğu belirtildi.
Erkal'ın, bir süre daha hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi.
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