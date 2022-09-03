Sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Genco Erkal'dan ilk açıklama: Her zaman sahnede ölmek istemişimdir

‘Şahdamarım’ adlı oyunu sergilediği sırada aniden rahatsızlandı. Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin acil servisini getirilen usta sanatçının durumunun iyi olduğu ve gözlem amaçlı olarak koroner yoğun bakım ünitesine yatırıldığı bildirildi.

“ÖLMEDİM AMA KIBRIS’TA PROVASINI YAPMIŞ OLDUM”

Sağlık durumu iyiye giden ve yarın İstanbul’a döneceği öğrenilen sanatçı Genco Erkal, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Erkal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Her zaman sahnede ölmek istemişimdir. Ölmedim ama Kıbrıs’ta provasını yapmış oldum. Bir anda hık diye gidiyorsun. Hani bir defasında Cumhurbaşkanı kamera karşısında konuşurken bir gidip gelmişti. Aynen onu yaşadım. İzleyicinin bunu alkışlaması çok hoşuma gitti.”