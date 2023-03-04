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Gazeteci Nebil Özgentürk'ten çok özel bir çalışma. 8 Mart Dünya Kadınlar günü ve Cumhuriyetin 100'üncü yılı için hazırladı

Bir Yudum İnsan’ serilerinin yönetmeni Nebil Özgentürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Cumhuriyetin 100'üncü yılı için çok özel bir çalışmaya imza attı

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 13:36
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Gazeteci Nebil Özgentürk 8 Mart Dünya Kadınlar günü ve Cumhuriyetin 100'üncü yılı için hazırladı

Gazeteci Nebil Özgentürk'ten çok özel bir çalışma. 8 Mart Dünya Kadınlar günü ve Cumhuriyetin 100'üncü yılı için hazırladı
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Belgeselleriyle yakından tanınan ‘Bir Yudum İnsan’ serilerinin yönetmeni Nebil Özgentürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Cumhuriyetin 100'üncü yılı için çok özel bir çalışmaya imza attı.


Hazırlıkları aylar süren ve çekimleri Afyon yolu üzerinde Kula’da gerçekleştirilen şiir-klip projesi 7 Mart Salı günü itibariyle tüm mecralarda yerini alacak.

Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem ve Mehmet Aslantuğ’un sesiyle, Meltem Cumbul, Salih Kalyon,Hakan Bilgin ve Onur Akın’ın oyunculuk performansıyla yer aldığı özel şiir-klip projesinden tanıtım videoları yayınlandı.

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