Gazeteci Nebil Özgentürk'ten çok özel bir çalışma. 8 Mart Dünya Kadınlar günü ve Cumhuriyetin 100'üncü yılı için hazırladı

Belgeselleriyle yakından tanınan ‘Bir Yudum İnsan’ serilerinin yönetmeni Nebil Özgentürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Cumhuriyetin 100'üncü yılı için çok özel bir çalışmaya imza attı.



Hazırlıkları aylar süren ve çekimleri Afyon yolu üzerinde Kula’da gerçekleştirilen şiir-klip projesi 7 Mart Salı günü itibariyle tüm mecralarda yerini alacak.

Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem ve Mehmet Aslantuğ’un sesiyle, Meltem Cumbul, Salih Kalyon,Hakan Bilgin ve Onur Akın’ın oyunculuk performansıyla yer aldığı özel şiir-klip projesinden tanıtım videoları yayınlandı.