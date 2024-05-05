Galatasaray taraftarı acı Fenerbahçe gerçeğini açıkladı

Selahattin Ekrekli
Galatasaray taraftarı acı Fenerbahçe gerçeğini açıkladı
Sivasspor maçı için RAMS Park'a giden Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçeliler'e seslendi.

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Park Stadı'nda Sivasspor'u ağırlayacak.

Bitime 4 maç kala kritik bir önem taşıyan zorlu mücadele öncesi Sarı-Kırmızılı taraftarların takımlarına olan inancı tam.

Stadı tıka basa doldurması beklenen Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma ile ilgili görüşlerini Yeniçağ'a açıkladı.

Şampiyonluktan emin konuşan bir taraftar, Fenerbahçeli taraftarlara acı gerçeği açıkladı:

"Sivasspor maçını 3-1 olarak tahmin ediyorum. Fenerbahçeliler kendileri de inanmıyorlar ki şampiyonluğa. Artık Fenerbahçeli olanlar "Biz artık Fenerli değiliz" diyorlar. O zaman Galatasaraylı olun diyorum, "Biz artık takım tutmuyoruz" diyorlar. Galatasaray şampiyon oldu zaten. Bir tek ilan edilmesi kaldı."

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