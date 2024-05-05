Galatasaray taraftarı acı Fenerbahçe gerçeğini açıkladı

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Park Stadı'nda Sivasspor'u ağırlayacak.

Bitime 4 maç kala kritik bir önem taşıyan zorlu mücadele öncesi Sarı-Kırmızılı taraftarların takımlarına olan inancı tam.

Stadı tıka basa doldurması beklenen Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma ile ilgili görüşlerini Yeniçağ'a açıkladı.

Şampiyonluktan emin konuşan bir taraftar, Fenerbahçeli taraftarlara acı gerçeği açıkladı:

"Sivasspor maçını 3-1 olarak tahmin ediyorum. Fenerbahçeliler kendileri de inanmıyorlar ki şampiyonluğa. Artık Fenerbahçeli olanlar "Biz artık Fenerli değiliz" diyorlar. O zaman Galatasaraylı olun diyorum, "Biz artık takım tutmuyoruz" diyorlar. Galatasaray şampiyon oldu zaten. Bir tek ilan edilmesi kaldı."