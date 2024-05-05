Yaren leylek ile eşi Nazlı'nın dört yavrusu oldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki Eskikaraağaç Mahallesi'nin sembolü haline gelen "Yaren" leylek ve eşi "Nazlı", bu yıl dünyaya gelen yavrularını soğuk ve yağmurdan korurken kameralara yansıdı.

Yaren ve Nazlı, balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına 13. kez konarak dostluklarıyla tanınan bir hikaye yazmışlardı. Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a ulaşan leylekler, bu yıl dört yavru dünyaya getirdi.

Soğuk ve yağmurlu havada nöbet değişimi yaparak yavrularını koruyan Yaren ve Nazlı'nın bu anları duygusal anlar yaşattı. Karacabey Belediyesi tarafından oluşturulan "www.yarenleylek.com" internet sitesi üzerinden, Yaren, Nazlı ve yavrularının yuvalarındaki yaşamları 7/24 canlı olarak izlenebiliyor.