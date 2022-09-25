Psikolog Esra Ezmeci bu paylaşımı ilk kez yaptı. Görenler çok şaşırdı

İstanbul doğumlu olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nü birincilikle tamamladı.
İstanbul Haliç Üniversitesi'nde klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra adli bilimler doktorasına geçiş yaptı. Şu an halen adli bilimler doktora eğitimine devam ediyor.
İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde stajını tamamlayan Esra Ezmeci, İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde uzman klinik psikolog olarak görev yaptı.
Bağımlılık tedavisi, aile/ilişki/evlilik danışmanlığı, ergen psikolojisi, bireysel danışmanlık üzerine çeşitli konularda danışmanlık ve tedavi çalışmaları yürütüyor.
Kendi geliştirdiği geçmiş temizleme terapisi ile oldukça başarı kazanan Ezmeci çok sayıda televizyon kanalında programlar hazırlayıp sunmuş ve çeşitli mecralarda psikoloji üzerine yazılar yazdı.
Fulya Öztürk'ün yerine Fox TV'de gündüz kuşağına geçen Ezmeci, kısa sürede reytinglerde iyi bir başarı sağladı.
Canlı yayında yaptığı yorum ve tespitlerle Ezmeci, seyircinin dikkatini çekti.
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan paylaştığı cinsel itiraflarla sık sık haberlere konu oluyor.
Ezmeci sosyal medya hesabından ilk kez annesi ve kardeşini paylaştı.
Annesinin doğum gününü kutladıkları bir yemekten Ezmeci peş peşe paylaşım yaptı.
36 yaşındaki Ezmeci'nin annesinin genç görünüşü takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Annesini paylaştıktan sonra Ezmeci kardeşi ile olan pozunu da paylaştı.
Ezmeci paylaşımına 'kardeş candır' notunu düştü.
İşte Ezmeci'nin annesi ve kardeşi....
Mimar olan Ecem Ezmeci'nin sosyal medya hesabında 1300 takipçisi bulunuyor.
Esra Ezmeci, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.