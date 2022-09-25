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  • Psikolog Esra Ezmeci bu paylaşımı ilk kez yaptı. Görenler çok şaşırdı

Psikolog Esra Ezmeci bu paylaşımı ilk kez yaptı. Görenler çok şaşırdı

Fox TV'de Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programını sunan psikolog Esra Ezmeci sosyal medya hesabından ilk kez annesi ve kız kardeşinin fotoğrafını paylaştı.

Galeri Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 09:53
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Psikolog Esra Ezmeci bu paylaşımı ilk kez yaptı. Görenler çok şaşırdı

İstanbul doğumlu olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nü birincilikle tamamladı.

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Psikolog Esra Ezmeci bu paylaşımı ilk kez yaptı. Görenler çok şaşırdı

İstanbul Haliç Üniversitesi'nde klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra adli bilimler doktorasına geçiş yaptı. Şu an halen adli bilimler doktora eğitimine devam ediyor.

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Psikolog Esra Ezmeci bu paylaşımı ilk kez yaptı. Görenler çok şaşırdı

İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde stajını tamamlayan Esra Ezmeci, İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde uzman klinik psikolog olarak görev yaptı.

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Psikolog Esra Ezmeci bu paylaşımı ilk kez yaptı. Görenler çok şaşırdı

Bağımlılık tedavisi, aile/ilişki/evlilik danışmanlığı, ergen psikolojisi, bireysel danışmanlık üzerine çeşitli konularda danışmanlık ve tedavi çalışmaları yürütüyor.

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Psikolog Esra Ezmeci bu paylaşımı ilk kez yaptı. Görenler çok şaşırdı

Kendi geliştirdiği geçmiş temizleme terapisi ile oldukça başarı kazanan Ezmeci çok sayıda televizyon kanalında programlar hazırlayıp sunmuş ve çeşitli mecralarda psikoloji üzerine yazılar yazdı.

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Psikolog Esra Ezmeci bu paylaşımı ilk kez yaptı. Görenler çok şaşırdı

Fulya Öztürk'ün yerine Fox TV'de gündüz kuşağına geçen Ezmeci, kısa sürede reytinglerde iyi bir başarı sağladı.

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Psikolog Esra Ezmeci bu paylaşımı ilk kez yaptı. Görenler çok şaşırdı

Canlı yayında yaptığı yorum ve tespitlerle Ezmeci, seyircinin dikkatini çekti.

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Psikolog Esra Ezmeci bu paylaşımı ilk kez yaptı. Görenler çok şaşırdı

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan paylaştığı cinsel itiraflarla sık sık haberlere konu oluyor.

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Psikolog Esra Ezmeci bu paylaşımı ilk kez yaptı. Görenler çok şaşırdı

Ezmeci sosyal medya hesabından ilk kez annesi ve kardeşini paylaştı.

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Psikolog Esra Ezmeci bu paylaşımı ilk kez yaptı. Görenler çok şaşırdı

Annesinin doğum gününü kutladıkları bir yemekten Ezmeci peş peşe paylaşım yaptı.

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Psikolog Esra Ezmeci bu paylaşımı ilk kez yaptı. Görenler çok şaşırdı

36 yaşındaki Ezmeci'nin annesinin genç görünüşü takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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Psikolog Esra Ezmeci bu paylaşımı ilk kez yaptı. Görenler çok şaşırdı

Annesini paylaştıktan sonra Ezmeci kardeşi ile olan pozunu da paylaştı.

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Psikolog Esra Ezmeci bu paylaşımı ilk kez yaptı. Görenler çok şaşırdı

Ezmeci paylaşımına 'kardeş candır' notunu düştü.

14/21
Psikolog Esra Ezmeci bu paylaşımı ilk kez yaptı. Görenler çok şaşırdı

İşte Ezmeci'nin annesi ve kardeşi....

15/21
Psikolog Esra Ezmeci bu paylaşımı ilk kez yaptı. Görenler çok şaşırdı

16/21
Psikolog Esra Ezmeci bu paylaşımı ilk kez yaptı. Görenler çok şaşırdı

17/21
Psikolog Esra Ezmeci bu paylaşımı ilk kez yaptı. Görenler çok şaşırdı

Mimar olan Ecem Ezmeci'nin sosyal medya hesabında 1300 takipçisi bulunuyor.

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Psikolog Esra Ezmeci bu paylaşımı ilk kez yaptı. Görenler çok şaşırdı

Esra Ezmeci, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.

19/21
Psikolog Esra Ezmeci bu paylaşımı ilk kez yaptı. Görenler çok şaşırdı

20/21
Psikolog Esra Ezmeci bu paylaşımı ilk kez yaptı. Görenler çok şaşırdı

21/21
Psikolog Esra Ezmeci bu paylaşımı ilk kez yaptı. Görenler çok şaşırdı

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