Psikolog Esra Ezmeci'ye şok itiraf

Mynet'in haberine göre, ekran macerası sona eren yapımlar kervanına dizilerden sonra şimdi de bir gündüz kuşağı programı eklendi. Fox TV'de Fulya ile Umudun Olsun adlı programın yerine getirilen Esra Ezmeci'nin sunduğu program için final kararı alındı.

Programının final kararı almasından sonra, Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam eden Esra Ezmeci, gelen ilginç sorularla adından söz ettiriyor.

"KOCAMI ABİSİYLE ALDATIYORUM"

Ezmeci, son olarak dün akşam yaptığı soru cevapta takipçilerini şaşkına çeviren bir itirafa yanıt verdi. "Beni kınamayın. Kocamı abisiyle aldatıyorum bir çocuğum var ondan. Ama karısından kıskanıyorum. Ne yapmalıyım?" sorusunu yöneltti.

Şaşkına çeviren soru karşısında Ezmeci, "Böyle bir ilişki dinamiğinin sonuçları çok travmatik olabilir. Lütfen bir şekilde bu durumu durdurun!" dedi.