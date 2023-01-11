Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru ahlaksızlığı iyice gözler önüne serdi

Programının final kararı almasından sonra, Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam eden Esra Ezmeci, gelen ilginç sorularla adından söz ettiriyor.
Ezmeci, son olarak dün akşam yaptığı soru cevapta, gelen soru ahlaksızlığı gözler önüne serdi.
Bir soruda; "Eltimle, kocam birlikte olmuş. Fantezi yapmışlar. Eşim, 'Sus yoksa beni kaybedersin' dedi" sorusu şaşkına çevirdi.
Ezmeci, şaşkına çeviren soru karşısında, "Bu duruma ses çıkarmanız lazım, kaybetmekten korkmayın" yanıtını verdi.
İŞTE AHLAKSIZLIĞI GÖZ ÖNÜNE DOKEN SORULARDAN BAZILARI
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.