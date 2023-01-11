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  • Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru ahlaksızlığı iyice gözler önüne serdi

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru ahlaksızlığı iyice gözler önüne serdi

Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyadan takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Ezmeci'ye son olarak gelen sorular, yaşanan ahlaksızlıkları gözler önüne serdi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 15:40
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Psikolog Esra Ezmeci'ye danışanlarından gelen sorular ahlaksızlığın boyutunu ortaya seriyor

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru ahlaksızlığı iyice gözler önüne serdi
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Programının final kararı almasından sonra, Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam eden Esra Ezmeci, gelen ilginç sorularla adından söz ettiriyor.

Ezmeci, son olarak dün akşam yaptığı soru cevapta, gelen soru ahlaksızlığı gözler önüne serdi.

Bir soruda; "Eltimle, kocam birlikte olmuş. Fantezi yapmışlar. Eşim, 'Sus yoksa beni kaybedersin' dedi" sorusu şaşkına çevirdi.

Ezmeci, şaşkına çeviren soru karşısında, "Bu duruma ses çıkarmanız lazım, kaybetmekten korkmayın" yanıtını verdi.

İŞTE AHLAKSIZLIĞI GÖZ ÖNÜNE DOKEN SORULARDAN BAZILARI

 

 

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