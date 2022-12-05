5 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Hiperbarik oksijen tedavisi bakın kimi ve neyi iyileştirdi?

Hiperbarik oksijen tedavisi bakın kimi ve neyi iyileştirdi?

Bir belediye çalışanının damar tıkanıklığına bağlı ani görme kaybı yaşadığı gözünde, hiperbarik oksijen tedavisiyle iyileşme sağlandı. 47 yaşındaki Hüseyin Titiz mutluluktan havaya uçtu.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 13:37
Takip Et

Hiperbarik oksijen tedavisi bakın neyi iyileştirdi?

Hiperbarik oksijen tedavisi bakın kimi ve neyi iyileştirdi?
+
Aa
-

Mersin Erdemli Belediyesinde çalışan Hüseyin Titiz, sol gözünde ani görme kaybı nedeniyle 18 Eylül'de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. İlk kontrollerinde retinal arter tıkanıklığı yaşadığı belirlenen Titiz, Sualtı ve Hiperbarik Ünitesine sevk edildi.

Hastaya, yüksek basınçla donatılan odada saf oksijen solunmasıyla gerçekleştirilen hiperbarik oksijen tedavisi uygulandı. Denizaltını andıran odada yaklaşık 2 ay tedavi gören Titiz'in görme duyusunda iyileşme sağlandı. Hüseyin Titiz, AA muhabirine, hiperbarik oksijen tedavisi sayesinde sağlığına kavuştuğunu şöyle anlattı:


"Ağrı, sızı hissetmemiştim, aniden sol gözümde görme kaybı oluştu. Retinal arter tıkanıklığı teşhisinin ardından hiperbarik tedavisine başladım. Yaklaşık 2 aydır bu tedaviyi görüyorum. Hastaneye ilk geldiğimde sol gözümde hiç görme yoktu ama tedavinin başlamasıyla biraz görmeye başladım. Şu an durumum bayağı iyi. Sağ gözümü kapattığımda dahi sol gözüm tek başına bazı şeyleri seçebiliyor."

SAF OKSİJENLE FARKLI HASTALIKLAR TEDAVİ EDİLİR Mİ?

Sualtı ve Hiperbarik Ünitesi Uzman Doktoru Eren Olcay da hiperbarik oksijen tedavisinin geniş hastalık grubuna uygulandığını söyledi.

Hasta gruplarının önemli kısmını, diyabet hastalığına bağlı kronik iyileşmeyen yaraların oluşturduğunu aktaran Olcay, kemik enfeksiyonları, retinal arter oklüzyonu, ani işitme ve görme kaybı ile karbonmonoksit zehirlenmesi gibi acil durumlarda da bu tedavinin uygulandığını açıkladı, birimde, uzman doktor, 2 basınç operatörü, 5 hemşire ve tıbbi sekreterden oluşan 9 personelle hizmet verildiğini söyleyen Olcay, ortalama 2 saatlik tedavinin haftanın 5 günü uygulanabildiğini dile getirdi.

Olcay, hiperbarik uygulamasının başarılı olmasında erken tanının da önem taşıdığını belirterek şunları anlattı:

"Hastamızda da olduğu gibi gözün, retina tabakasını besleyen retinal arterin tıkanması sonrasında görme kaybı gelişebiliyor. Bu görme kaybı, saatler içerisinde geri dönülemez hal alabiliyor. Taburcu ettiğimiz hastamız, görme kaybının 17'nci saatinde bize ulaştı. Hastayı olabildiğince erken tedaviye aldık, her gün sabah ve akşam hiperbarik oksijen tedavisi uyguladık. Hastaneye ilk gelişinde sol gözünde orta ve alt kadranlarda parmak sayamıyor, el hareketlerini algılayamıyordu. Tedavi sürecinde hasta ve bizler görme alanının yavaş yavaş açıldığını belirledik. Hastamız şu an gözün tüm kadranlarında parmak sayabiliyor, el hareketlerini algılayabiliyor. Hastada belirgin iyileşme sağladık."

 

 

AA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
1
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
2
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
3
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
4
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
5
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
6
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
7
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
﻿Kız arkadaşının kaldığı oteli ateşe verdi! 
﻿Kız arkadaşının kaldığı oteli ateşe verdi! 
﻿Kız arkadaşının kaldığı oteli ateşe verdi! 
﻿Hakkari Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Hakkari Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Hakkari Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 150’yi aştı
﻿Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 150’yi aştı
﻿Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 150’yi aştı
﻿Ufuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ufuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ufuk Üniversitesi akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.