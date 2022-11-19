42 yaşındaki şarkıcı nefes kesti. Kumsalda bikinili dans videosu olay oldu

Mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuk, sunuculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Petek Dinçöz, 2000'li yıllara damga vuran isimler arasında. Hem kariyeri hem de özel hayatıyla çok konuşulan Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturdu ve magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdürdü.

Bu evlilikten İrfan Aslan adında bir oğlu olan Dinçöz, Kodaloğlu ile 15 Mart 2022 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin müşterek çocukları İrfan Aslan Kodaloğlu'nun velayeti anne Petek Dinçöz'e verilirken ünlü şarkıcı oğlunun eğitimi için Amerika'ya taşındı.

Tarihler 16 Ağustos 2022'yi gösterdiğinde ise çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar ile nikah masasına oturan Dinçöz, yurda geri döndü ve müzik kariyerine kaldığı yerden devam etti.

Şimdilerde mutlu evliliği devam eden 42 yaşındaki Petek Dinçöz, son olarak yeni çıkardığı şarkıcı 'Sensiz Bu Yaz' için çektiği klipten dans ettiği bir anı 1.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından paylaştı.

Videosuna, "Güne dans ile başlayanlar?" notunu yazan ünlü isim, dansıyla kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada gündem oldu.