Can Tanrıyar'a haciz şoku. Boşandığı eşi Petek Dinçöz zorla elimden aldı demişti

Can Tanrıyar’ın son yıllarda özel hayatıyla ve borçlarıyla gündemde yer alıyordu. Tanrıyar’ın Uçankuş TV’de yatırımcı ortağı H.E’nin hesapları inceleme isteği nedeniyle arası açıldı.

Medyaradar'ın haberine göre, hesapları bağımsız mali müşavirlerin incelemesine izin vermeyen Tanrıyar’ın tutumu karşısında iş insanı H.E konuyu yargıya taşıyarak sözleşme gereği ‘sözleşmeden dönme hakkını’ kullandı. Ortağının bu tutumu üzerine Tanrıyar ailesi sosyal medya üzerinden iş insanı ortağına, ortağının ailesine ve yakın çevresine akla hayale gelmeyen ‘tehdit ve şantaj’ dolu paylaşımlarda bulundu.

TEHİDE KADAR İŞİ GÖTÜRDÜ

Bunlarla da yetinmeyen Tanrıyar ailesi fütursuzca ‘yargıya’ da ‘ayar vermeye’ hatta ‘tehdit’ etmeye kadar işi götürdü. Can Tanrıyar, tüm bunları yaparken de eşi Tamar Oner Tanrıyar’ı kullanmaktan geri kalmadı.

Öte yandan, iş insanı H.E, Tanrıyar ailesinin sosyal medya üzerinden yaptıkları bu ‘tehdit, şantaj ve iftiralarla’ dolu paylaşımları da yargıya taşıdı.

KARARI DURDURAMADI

Mahkemenin almış olduğu tüm ‘uzaklaştırma kararlarına’ rağmen Tanrıyar ailesi en iyi bildikleri “şantaj, iftira ve her türlü bel altı” vurmalara devam etseler de ‘icra kararını’ durdurmayı başaramadı.

PETEK DİNÇÖZ’ÜN AHI TUTTU

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz 17 Nisan 2014 tarihinde Beyaz TV'de yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ programına konuk oluyor ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım isteyerek “Can Tanrıyar'dan kurtulamıyorum bana yardım edin. Başbakanımıza sesleniyorum. Emine Hanım'a sesleniyorum. Lütfen bana yardım edin.” diyordu. Dinçöz, olaylı bir şekilde boşandığı Can Tanrıyar’ın evlilikleri boyunca kendisini sürekli dövdüğünü ve tehdit ettiğini iddia ediyor ve “kazandığım iki üç kuruş parayla sabah programı yaptım. İki tane ev aldım, kendi üzerime hiçbir şey almamı istemiyordu adam. Onları da kendi üzerine aldı yedirmem dedi sana bu evleri. Bankaya para yatırılır "git şu kadar çek bana getir" derdi. Çocuğunun bindiği araba bile benim paramla alındı.” diye isyan ediyordu.

Dinçöz’ün alın teriyle aldığı ve Can Tanrıyar’ın zorla elimden aldı dediği o 2 ev dün icradan satıldı. Uçankuş TV'de görev yapan 80 çalışanı maaşlarını ve tazminatlarını ödemeden kapı önüne koyan Can Tanrıyar’ın icradan satılan evlerine rağmen borçlarını sıfırlayamadığı ve halen 30 milyon TL borcunun olduğu iddia ediliyor.