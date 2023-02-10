Petek Dinçöz 'reklam' eleştirilerine isyan etti! Kötü yorumlar sonrası kendini tutamadı

İş insanı Nida Büyükbayraktar ile geçen yıl dünyaevine giren Petek Dinçöz, Instagram hesabından "Eşim Nida Büyükbayraktar ve ben depremde kimsesiz kalmış bir çocuğumuzun koruyucu ailesi olmak ve bu sorumluluğu almak istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

TAKİPÇİLERİNDEN ELEŞTİRİ YAĞDI

Ünlü şarkıcının bazı takipçileri; "Şayet bu konuda ciddiyseniz gidin bu talebinizi ilgili devlet kurumlarına yapın. Burada paylaşmanızın sebebi nedir?", "Bunu buraya yazmasanız da müracaat etseniz kurumlara.", "e-Devlet'ten başvurun.", "Burdan hiç kimse size bu konuda yardımcı olamaz devlet yetkililerine yazmanız gerekiyor" şeklinde yorumlar yazdı.

EŞİMLE İKAMETGAHIMIZ AYRI YERLERDE'

Petek Dinçöz, resmi makamlar üzerinden başvuru yapmak yerine böyle bir yolu tercih ettiği için gelen tepkiler üzerine yeni bir paylaşımda bulundu.

"Bu günlerde bile insanlıktan nasibini alamamışsınız ki kötü yorumlar yapıyorsunuz (reklam diye). e-Devlet'ten ikametgahım eşimle ayrı yerlerde gözüktüğü için başvurumu tamamlayamıyorum ve benim sayfam olduğu için de buradan hızlı çözümü gittim. Yarın da eksikleri tamamlayıp, e-Devlet'ten başvuracağız."

