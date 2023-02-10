10 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Petek Dinçöz koruyucu aile olmak istediğini duyurdu

Petek Dinçöz koruyucu aile olmak istediğini duyurdu

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ile iş insanı eşi Nida Büyükbayraktar, depremde kimsesiz kalmış bir çocuğa koruyucu aile olmak istediklerini açıkladı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 09:39
Takip Et

Petek Dinçöz depremzede bir çocuğa koruyucu aile olmak istediğini açıkladı

Petek Dinçöz koruyucu aile olmak istediğini duyurdu
+
Aa
-

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ile iş insanı eşi Nida Büyükbayraktar, depremde kimsesiz kalmış bir çocuğa koruyucu aile olmak istediğini duyurdu. 

"BU SORUMLULUĞU ALMAK İSTİYORUZ"

Instagram'dan açıklama yapan şarkıcı, "Eşim Nida Büyükbayraktar ve ben (Petek Dinçöz) depremde kimsesiz kalmış bir çocuğumuzun koruyucu ailesi olmak ve bu sorumluluğu almak istiyoruz" diyerek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Eski Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'u etiketledi. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
1
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
2
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
3
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
4
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
5
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
6
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
7
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
﻿ABD Başkanı Biden'dan 'Türkiye' paylaşımı
﻿ABD Başkanı Biden'dan 'Türkiye' paylaşımı
﻿ABD Başkanı Biden'dan 'Türkiye' paylaşımı
﻿Hamile 2 depremzede doğum yaptı
﻿Hamile 2 depremzede doğum yaptı
﻿Hamile 2 depremzede doğum yaptı
﻿32 yataklı konteyner ev alev alev yandı
﻿32 yataklı konteyner ev alev alev yandı
﻿32 yataklı konteyner ev alev alev yandı
﻿ABD Dışişleri'nden Türkiye açıklaması
﻿ABD Dışişleri'nden Türkiye açıklaması
﻿ABD Dışişleri'nden Türkiye açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.