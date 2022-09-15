15 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Oyuncu Melisa Döngel, saç saça baş başa kavga etti. O anlar sosyal medyada yayınlandı

Oyuncu Melisa Döngel, saç saça baş başa kavga etti. O anlar sosyal medyada yayınlandı

İstanbul'daki bir mekan çıkışında kavga ettiği iddia edilen ünlü oyuncu Melisa Döngel'in kavga ettiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Döngel'in karşısındaki kişiyle saç saça baş başa kavga ettiği görülüyor.

Galeri Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 06:46
Son Güncelleme: 15 Eylül 2022 Perşembe - 09:00
Takip Et
1/23

2/23

Kusursuz Kiracı dizisinde Leyla karakterine hayat veren Melisa Döngel, çok konuşulacak bir olayla gündeme geldi.

3/23

Sokak ortasında bir kadınla saç saça baş başa kavga kavga ettiği iddiaları sorulan oyuncu Melisa Döngel 'Olabilir de olmayabilir de' demişti.

4/23

Son dönemlerde adı sık sık duyulan ünlü oyuncu Melisa Döngel en son olarak sokak kavgası ile gündemde.

5/23

Melisa Döngel'in Arnavutköy'de bir başka kadınla saç saça baş başa kavga ettiği görüntüler cep telefonu ile kaydedildi.

6/23

Döngel, 18 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

7/23

Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı.

8/23

İlk güçlü oyunculuk deneyimini ise 2016'da Hangimiz Sevmedik adlı dizi ile elde etti.

9/23

İşte kavganın görüntüleri.

10/23

11/23

12/23

13/23

14/23

15/23

16/23

17/23

18/23

19/23

20/23

21/23

22/23

23/23

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
1
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
2
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
3
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
4
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
﻿AKP'li Hüseyin Çelik açıkladı: Vahdettin'den önce İngilizlere ilk Abdülhamit sığınmış
5
﻿AKP'li Hüseyin Çelik açıkladı: Vahdettin'den önce İngilizlere ilk Abdülhamit sığınmış
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
6
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
7
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
﻿THY, Fransa'daki seferlerini iptal ediyor
﻿THY, Fransa'daki seferlerini iptal ediyor
﻿THY, Fransa'daki seferlerini iptal ediyor
﻿İstanbul Belbim işçi alacak
﻿İstanbul Belbim işçi alacak
﻿İstanbul Belbim işçi alacak
﻿Esenyurt’ta 2 genç kurşun yağmuruna tutuldu
﻿Esenyurt’ta 2 genç kurşun yağmuruna tutuldu
﻿Esenyurt’ta 2 genç kurşun yağmuruna tutuldu
﻿Uzmanından korkutan uyarı: İç içe yaşıyoruz kaçış yok
﻿Uzmanından korkutan uyarı: İç içe yaşıyoruz kaçış yok
﻿Uzmanından korkutan uyarı: İç içe yaşıyoruz kaçış yok
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Gökçe Bahadır Venedik'te göğüs dekoltesiyle olay oldu
﻿Gökçe Bahadır Venedik'te göğüs dekoltesiyle olay oldu
﻿Gökçe Bahadır Venedik'te göğüs dekoltesiyle olay oldu
﻿Saray'da 3- 5 maaşlı danışmanlar karalar bağlıyor. Bu anket başka anket. Her iki kişiden biri aynı şeyi söyledi
﻿Saray'da 3- 5 maaşlı danışmanlar karalar bağlıyor. Bu anket başka anket. Her iki kişiden biri aynı şeyi söyledi
﻿Saray'da 3- 5 maaşlı danışmanlar karalar bağlıyor. Bu anket başka anket. Her iki kişiden biri aynı şeyi söyledi
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
﻿Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen ayıp sorular şaşırtmaya devam ediyor
﻿Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen ayıp sorular şaşırtmaya devam ediyor
﻿Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen ayıp sorular şaşırtmaya devam ediyor
﻿Çocuk bakımevinde akılalmaz işkence. İzledikleri video görüntüleri dehşete düşürdü
﻿Çocuk bakımevinde akılalmaz işkence. İzledikleri video görüntüleri dehşete düşürdü
﻿Çocuk bakımevinde akılalmaz işkence. İzledikleri video görüntüleri dehşete düşürdü
﻿500 bin TL verdiler satmadı. Gözü gibi bakıyor güneşli, yağmurlu, karlı havalarda asla binmiyor
﻿500 bin TL verdiler satmadı. Gözü gibi bakıyor güneşli, yağmurlu, karlı havalarda asla binmiyor
﻿500 bin TL verdiler satmadı. Gözü gibi bakıyor güneşli, yağmurlu, karlı havalarda asla binmiyor
﻿Oğulcan Engin'den sevgilisine pahalı hediye. Annesi Seda Sayan'ın tepkisi ne olacak?
﻿Oğulcan Engin'den sevgilisine pahalı hediye. Annesi Seda Sayan'ın tepkisi ne olacak?
﻿Oğulcan Engin'den sevgilisine pahalı hediye. Annesi Seda Sayan'ın tepkisi ne olacak?
﻿Palamut bollaştıkça tezgahtaki fiyatı da düşüyor
﻿Palamut bollaştıkça tezgahtaki fiyatı da düşüyor
﻿Palamut bollaştıkça tezgahtaki fiyatı da düşüyor
﻿Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid birlikte görüntülendi
﻿Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid birlikte görüntülendi
﻿Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid birlikte görüntülendi
﻿Unutulmaz espiriyi yine sosyal medya patlattı. TÜİK Kraliçe Elizabeth genç yaşta hayatını kaybetti
﻿Unutulmaz espiriyi yine sosyal medya patlattı. TÜİK Kraliçe Elizabeth genç yaşta hayatını kaybetti
﻿Unutulmaz espiriyi yine sosyal medya patlattı. TÜİK Kraliçe Elizabeth genç yaşta hayatını kaybetti
﻿Hadise'nin dans ederken yaptığı hareket olay oldu. Bakalım kocası ne diyecek
﻿Hadise'nin dans ederken yaptığı hareket olay oldu. Bakalım kocası ne diyecek
﻿Hadise'nin dans ederken yaptığı hareket olay oldu. Bakalım kocası ne diyecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.