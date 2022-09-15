Oyuncu Melisa Döngel, saç saça baş başa kavga etti. O anlar sosyal medyada yayınlandı
Oyuncu Melisa Döngel, saç saça baş başa kavga etti. O anlar sosyal medyada yayınlandı
İstanbul'daki bir mekan çıkışında kavga ettiği iddia edilen ünlü oyuncu Melisa Döngel'in kavga ettiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Döngel'in karşısındaki kişiyle saç saça baş başa kavga ettiği görülüyor.
Galeri Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 06:46 Son Güncelleme: 15 Eylül 2022 Perşembe - 09:00