20 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Akraba kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 akraba grup arasında sözlü tartışma ile başlayıp ardından beyzbol sopası, bıçak, demir inşaat terazisi, mermer ve sopaların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 14:05
Takip Et

Antalya'da Akraba kavgasında ortalık savaş alanına döndü 9 yaralı

Akraba kavgasında ortalık savaş alanına döndü
+
Aa
-

Side Mahallesi'nde önceki gece, M.K.K., M.T. ve H.T. isimli şahıslar ile daha önceden aralarında husumet bulunan S.Y., O.Y., Y.Y., U.C., Y.Y. ve K.H. isimli şahıslar arasında sözlü tartışma yaşandı.

BEYZBOL SOPASI, MERMER, İNŞAAT TERAZİSİ...

Tartışma kısa sürede beyzbol sopası, bıçak, sopa, mermer, demir inşaat terazisi ve taşların kullanıldığı kavgaya dönüşürken, her iki taraftan kavgaya karışan 9 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki yurttaşların araya girerek ayırmaya cesaret edemediği kavga, tarafların tamamının yaralanarak yere yığılmalarıyla son buldu.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Olayın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan H.T. ve O.Y.’nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, birçoğu yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

KAVGA GÜVENLİK KAMERALARINDA

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga çevredeki işyerlerinin kameraları tarafından da görüntülendi. Görüntülerde iki kişinin diğerine beyzbol sopasıyla vururken diğerinin elindeki sopayla karşılık vermeye çalışması, aldığı darbeyle yere düşmesi ve koşuşturmalar yansıdı.

Taraflardan birisine ait olduğu belirlenen bir aracın bagaj kısmı ve bir başka aracın aynası olaylardan nasibini aldı. Olay yerinin ardından hastanelere giden jandarma ekipleri, tedavisi tamamlanan şüphelileri karakola götürürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(AA)
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
1
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Motorine minicik indirim geldi
2
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
3
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
4
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
5
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
6
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
7
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Kalp krizi geçirdiği sanıldıbakın ne çıktı!
﻿Kalp krizi geçirdiği sanıldıbakın ne çıktı!
﻿Kalp krizi geçirdiği sanıldıbakın ne çıktı!
﻿MSB'den nefes kesen kamu spotu
﻿MSB'den nefes kesen kamu spotu
﻿MSB'den nefes kesen kamu spotu
﻿Kraliçe Elizabeth'in tuttuğu takım belli oldu
﻿Kraliçe Elizabeth'in tuttuğu takım belli oldu
﻿Kraliçe Elizabeth'in tuttuğu takım belli oldu
﻿Akraba kavgasında ortalık savaş alanına döndü
﻿Akraba kavgasında ortalık savaş alanına döndü
﻿Akraba kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.