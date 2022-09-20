﻿Akraba kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Side Mahallesi'nde önceki gece, M.K.K., M.T. ve H.T. isimli şahıslar ile daha önceden aralarında husumet bulunan S.Y., O.Y., Y.Y., U.C., Y.Y. ve K.H. isimli şahıslar arasında sözlü tartışma yaşandı.

BEYZBOL SOPASI, MERMER, İNŞAAT TERAZİSİ...

Tartışma kısa sürede beyzbol sopası, bıçak, sopa, mermer, demir inşaat terazisi ve taşların kullanıldığı kavgaya dönüşürken, her iki taraftan kavgaya karışan 9 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki yurttaşların araya girerek ayırmaya cesaret edemediği kavga, tarafların tamamının yaralanarak yere yığılmalarıyla son buldu.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Olayın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan H.T. ve O.Y.’nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, birçoğu yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

KAVGA GÜVENLİK KAMERALARINDA

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga çevredeki işyerlerinin kameraları tarafından da görüntülendi. Görüntülerde iki kişinin diğerine beyzbol sopasıyla vururken diğerinin elindeki sopayla karşılık vermeye çalışması, aldığı darbeyle yere düşmesi ve koşuşturmalar yansıdı.

Taraflardan birisine ait olduğu belirlenen bir aracın bagaj kısmı ve bir başka aracın aynası olaylardan nasibini aldı. Olay yerinin ardından hastanelere giden jandarma ekipleri, tedavisi tamamlanan şüphelileri karakola götürürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(AA)

