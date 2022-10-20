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8 ilde 40 milyon dolarlık bahis operasyonu. Paralara el konuldu

8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 08:50
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Paralara el konuldu. 40 milyon dolarlık bahis operasyonu

8 ilde 40 milyon dolarlık bahis operasyonu. Paralara el konuldu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri ve suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla 2,5 milyar lira gelir elde ettikleri belirlenen 46 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verdi.

Eş zamanlı operasyonla gözaltı, arama ve el koyma tedbiri uygulandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün eylemleri kapsamında 7258 ( futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanun) Sayılı Kanuna Muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları H. F., onun eşi, casino müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla Toplam 2,5 Milyar Türk Lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edilen şüphelilerle ilgili olarak yapılan çalışmalarda; Ankara Merkezli toplam 8 ilde 46 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon yapılmış olup, gözaltı, arama ve el koyma tedbiri uygulandı.

(Kaynak: İHA)

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