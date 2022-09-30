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İnanılmaz olay! Bahis oynayan gözlemciyi Beşiktaş Fenerbahçe derbisine atadılar

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu büyük bir skandala imza attı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 15:08
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Böyle skandal görülmedi. İddaa bayisinde bahis oynarken görüntülenen Sabit Hacıömeroğlu, Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde hakem gözlemcisi oldu

İnanılmaz olay! Bahis oynayan gözlemciyi Beşiktaş Fenerbahçe derbisine atadılar
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İddaa bayisinde bahis oynarken görüntülenen hakem Sabit Hacıömeroğlu, tüm Türkiye'nin merakla beklediği Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine gözlemci olarak atandı.

Hakem Sabit Hacıömeroglu'nun iddaa bayisinde bahis oynarken çekilen görüntüsü 6 Kasım 2021'de TV 100'de yayınlanan VAR Odası programında yayınlanmıştı.

Bu görüntü sosyal medyada gündem olurken Merkez Hakem Kurulu Sabit Hacıömeroglu’nu görevden aldığını açıklamıştı.

Türkiye Futbol Fedarasyonu ise konuyla ilgili açıklama yapmamıştı.

GÖREVDEN ALINMIŞTI PEKİ SONRA NE OLDU?

Göreve gelen yeni MHK, Süper Lig ile TFF 1. Lig hakemlerini ve gözlemcilerini açıklamıştı.

Bahis oynarken görüntülenen Sabit Hacıömeroğlu, gözlemciler listesinde yer almıştı.

TFF, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü oynanacak Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde iddaa oynarken görüntülenen Sabit Hacıömeroğlu'na gözlemci olarak görev verdi.
Maçın hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

Bayarslan’ın yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Serkan Ok yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Atilla Karaoğlan.

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Ali Çizme
30.09.2022 15:20
Bahis oynamak için iddia bayisine gitmek gerekmiyor ki. Bu buzdağının görünen yüzü bile olamaz. Gözlemci puanını stada gelen rastgele seçilen 10 kişi versin, bu gözlemciden daha iyi sonuç alınır.  
 
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