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Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 patlama

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 patlama meydana gelmesi ile bu yıl yaşanan patlama sayısı 136’ya ulaştı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 23:19
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Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 patlama

Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 patlama
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Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlamalar devam ediyor. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yapılan açıklamada, Popocatepetl’da son 24 saatte 7 patlama ile 149 kez gaz ve kül çıkışı gerçekleştiği belirtilerek, yanardağ ağzından çıkan küllerin havaya karışarak rüzgarın etkisiyle kuzeye doğru yayıldığı aktarıldı. Açıklamada, kuzeyde yer alan yerleşim yerlerinde hafif kül yağışı beklendiği bildirildi.

En son 18 Şubat’ta 7 patlamanın daha meydana geldiği yanardağda, 13 Şubat’ta ise 18 patlama kaydedilmişti. Bugün yaşanan patlamalarla birlikte Popocatepetl Yanardağı’nda bu yıl toplam 136 patlama yaşandı.

Bir yılı aşkın bir süredir faaliyetlerinde artış görülen ve geçtiğimiz yıl 113 patlamanın kaydedildiği Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor.

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