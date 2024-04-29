Hangi koku neye iyi gelir?

Kaynak: Haber Merkezi
Hangi koku neye iyi gelir?
Her kokunun kişi de farklı etkileri vardır. İşte kokuların dokunduğu 6 etken…

Kokular hem iyi olanı hem de kötü olanı vardır. Bazı kokular huzura iyi yönde etki verirken bazıları da olumsuz etkileyebiliyor. Kokular insan hayatında önemli bir yere sahiptir.

Kişiler ortamdaki kokulara ters tepki verebilir ve ortamda bulunmamak da isteyebilir.

Taze kokular vardır. Bunlar portakal, limon, mandalin, greyfurt, bergamot gibi konular genel de tazelik ve huzur veren konulardır. Ancak bazıları için hoşlanılamayan kokular olabilir.

Bazı kokular ise zihne iyi gelir. Zihin açıklığı sağlayabilir. Bu kokulara da toprak kokusu, ıslak toprak kokusu, kitap kokusu , kahve kokusu örnek verilebilir.

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Kişiyi sakinleştiren kokular da vardır. Aromatik ev kokuları stresli, sinirli kişileri sakinleştirici özelliğe sahiptir. Portakal çiçeği örnek verilebilir. Aromalı kokular genel de sakinlik sağlar.

Ruhu rahatlatan başka kokular da vardır. Bergamot ve lavanta konusu ruhun dinginliği açısından büyük öneme sahiptir. Bu kokular hem özgüveni de artırır.

Kaygıyı azaltan koku türleri de vardır. Botanik kokular, vanilya ve hamur kokuları kaygıyı biraz da olsa azaltıcı etkiye sahiptir.

Enerji ve mutluluk veren kokulara ise örnek olarak kişinin sevdiği yemek kokuları, hamur işi kokular, naftalin kokusu, ev kokusu verilebilir.

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