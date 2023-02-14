14 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İskenderun'da yağmacılara linç girişimi. Sağlık kontrolünde saldırıya uğradılar

İskenderun'da yağmacılara linç girişimi. Sağlık kontrolünde saldırıya uğradılar

İskenderun'da yağma, cinsel taciz ve hırsızlık suçları nedeniyle gözaltına alınan 7 şüpheli sağlık kontrolü için getirildikleri hastanede linç girişimine uğradı. Polislar şüphelileri güçlükle saldırıdan kurtardı

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 09:59
Takip Et

Sağlık kontrolünde saldırıya uğradılar. İskenderun'da yağmacılara linç girişimi.

İskenderun'da yağmacılara linç girişimi. Sağlık kontrolünde saldırıya uğradılar
+
Aa
-

 Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde yağma, cinsel taziz ve hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli sağlık kontrolüne getirildiği hastanede linç edilmek istendi. Polisin geniş güvelik önlemi altında sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 6'sı sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı 



İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, deprem enkazlarında ve terk edilen iş yerlerini yağlamadığı, depremzedelere cinsel istismarda bulunduğu ve hırsızlık yaptığı iddia edilen 7 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolüne getirilen şüphelilerin yağmacı olduğunu fark edenler linç girişiminde bulundu. Buradakiler polislerin arasında binaya getirilen şüphelilere tekme yumruk saldırdı. "Sizin yaptığınız hainlik, insanların durumundan faydalanmaktır" diye tepki gösterenler güçlükle engellendi. Şüpheliler güvenlik çemberine alınarak sağlık kontrolünden geçirilip, İskenderun Adliyesi'ne götürüldü. Şüphelilerden 6'sı nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğer 1 kişi ise serbest bırakıldı. (DHA)

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
1
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
2
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
3
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
4
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
5
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
6
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
﻿Kredi kartı kullananlar dikkat. BDDK bankalara talimat verdi. Artık şifre istenecek
7
﻿Kredi kartı kullananlar dikkat. BDDK bankalara talimat verdi. Artık şifre istenecek
﻿Kredi kartı kullananlar dikkat. BDDK bankalara talimat verdi. Artık şifre istenecek
﻿İşte sinameki otunun yararları
﻿İşte sinameki otunun yararları
﻿İşte sinameki otunun yararları
﻿Kübalı 32 doktor Kahramanmaraş'ta
﻿Kübalı 32 doktor Kahramanmaraş'ta
﻿Kübalı 32 doktor Kahramanmaraş'ta
﻿Bahçeli Oğuzhan Uğur'u ve Haluk Levent'i hedef gösterdi
﻿Bahçeli Oğuzhan Uğur'u ve Haluk Levent'i hedef gösterdi
﻿Bahçeli Oğuzhan Uğur'u ve Haluk Levent'i hedef gösterdi
﻿Diyarbakır'da çökme tehlikesi olan 9 katlı bina yıkılıyor
﻿Diyarbakır'da çökme tehlikesi olan 9 katlı bina yıkılıyor
﻿Diyarbakır'da çökme tehlikesi olan 9 katlı bina yıkılıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.