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  • Zafer Arapkirli deprem bölgesinde gülen AKP'lilere tepki gösterdi: Şölenden, düğünden dönüyorlar sanki

Zafer Arapkirli deprem bölgesinde gülen AKP'lilere tepki gösterdi: Şölenden, düğünden dönüyorlar sanki

Zafer Arapkirli, deprem bölgesine inceleme yapmak için gelen AKP’li isimlerin güldüğü fotoğrafı paylaşarak "Şölenden, düğünden dönüyorlar sanki!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 09:17
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Zafer Arapkirli'den deprem bölgesinde gülen AKP'lilere: Şölenden düğünden dönüyorlar sanki

Zafer Arapkirli deprem bölgesinde gülen AKP'lilere tepki gösterdi: Şölenden, düğünden dönüyorlar sanki
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Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışırken CHP'li Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından AKP'li isimlerin 'güldükleri' fotoğraflarını paylaştı.

Fotoğrafta AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP'li Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi AKP'li meclis üyesi ve AKP milletvekili adayı adayı bulunuyor.

‘ŞÖLENDEN, DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLAR SANKİ!’

Zafer Arapkirli, sosyal medya hesabından AKP’li isimlerin güldüğü söz konusu o fotoğrafı paylaşarak tepki gösterdi.

Arapkirli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

BİN ATLI ÇOCUKLAR GİBİ ŞENDİK...

Biraz özen yahu!

Biraz düşünce yahu!

Biraz vicdan yahu!

Şölenden, düğünden dönüyorlar sanki!

TANAL: BEYLERİN KEYFİ YERİNDE

CHP'li Mahmut Tanal, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Beylerin keyfi yerinde. Şanlıurfa'ya deprem için gelen AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP'li Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi AKP'li meclis üyesi ve AKP milletvekili adayı adayı, depremzede ziyaretinde bol bol kahkaha atıyorlar. Şanlıurfa'da Erdoğan açıklama yaparken Binali Yıldırım'la öne geçme yarışına girişen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de depremin yıkıma yol açtığı memleketinde ev ortamında keyifli bir sohbete dalıyor. Beyler! Depremde binlerce canımız gitti. 10 binlerce kişi yaralandı. Hâlâ enkaz altından çıkarılmayan vatandaşlarımız var. Bu neyin kahkahası? Bu neyin sevinci? İlk iki gün depremzedeleri kendi kaderleriyle baş başa bıraktınız.

Tek adam rejiminin yol açtığı koordinasyonsuzluk nedeniyle arama-kurtarma ekipleri zamanında deprem bölgelerine sevk edilmedi. İnsanlar enkaz altında ‘Kurtarın’ çığlıkları atarken enkaz başına giden ekiplerin doğru dürüst araç gereci yoktu. Depremin sekizinci gününde hâlâ çadır, barınma sorunu yaşanıyor. Depremin ilk gününde anında harekete geçilmediği için ölen canlar için vicdan azabı çekeceğinize kahkaha atıyorsunuz. Erdoğan’ın yanında kameralara görünmek için birbirinizi eziyorsunuz. Sizin bu davranışlarınız ne insanidir ne örf ve adetlerimize uyar ne de taziye ve yas adabına uyar. ‘Asrın felaketi’ algısıyla deprem öncesi ve sonrasındaki sorumluluklarınızdan kaçacağınızı mı sanıyorsunuz?

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