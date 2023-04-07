Şanlıurfa’da kazaya karışan AKP'li ilçe başkanı tutuklandı

Kaza, Suruç-Birecik karayolunun Arat mevkisinde meydana geldi.
Otomobilin arızalanması nedeniyle sürücü İsmail Aslan, aracını yol kenarına çekti. Aslan dışarı çıkarak çekici beklemeye başladı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen AKP Suruç İlçe Başkanı Mustafa Doğan, yol kenarındaki İsmail Aslan’a çarptı.
Kazada ağır yaralanan İsmail Aslan, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza sonrası gözaltına alınan İlçe Başkanı Mustafa Doğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)