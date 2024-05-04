Küçük müzisyenin ilgi çeken bateri gösterisi

Kaynak: Haber Merkezi
Küçük müzisyenin ilgi çeken bateri gösterisi
Afrikalı çocuğun kullandığı el yapımı baterisi dikkat çekti. Çocuğun ritim yeteneği ise beğeni topladı.

Afrikalı bir çocuğun el yapımı baterisi, izleyenlerin dikkatini çekti. Çocuk, bulduğu malzemelerle yaptığı basit ancak etkileyici bir enstrümanla ritim tutuyor. Hem müzik yeteneğini sergileyen hem de yaratıcılığını ortaya koyan bu çocuğun el yapımı baterisi, sosyal medyada beğeni topladı.

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