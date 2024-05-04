Erol Bulut yerle bir oldu

İngiltere Championship’in son haftasında Erol Bulut’un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City deplasmanda Rotherdam United ile karşı karşıya geldi.

New York Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip Cardiff City’yi 5-2 mağlup etti.

Rotherdam United’a galibiyeti getiren golleri 25 ve 69. Dakikalarda Jordan Hugill, 45 ve 57. Dakikalarda Tom Eaves ile 63. Dakikada Sam Nombe kaydetti.

Cardiff City’nin golleri ise 38. Dakikada Nathaniel Phillips ve 47. Dakikada Ollie Tanner attı.

Rotherdam United evinde muhteşem bir galibiyet elde etsede 27 puanla ligi son sırada bitirdi ve küme düştü.

Sezonu 62 puanla noktalayan Cardiff City ise 12. sırada yer alarak ne küme düştü ne de play-offa yükseldi.

Geçtiğimiz sezon 49 puan toplayarak 21. Sırada ligi bitiren Cardiff City’de taraftarlar oluşan bu tablo nedeniyle Erol Bulut’un devam etmesi gerektiğini ifade etti.