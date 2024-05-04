Adana Demirspor'u 2003'lü futbolcusu kurtardı. Mirza Şeker yazdı

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Adana Demirspor'u 2003'lü futbolcusu kurtardı. Mirza Şeker yazdı
Mirza Şeker, Süper Lig'de Adana Demirspor'un İstanbulspor'u 1-0 yendiği maçı yazdı...

Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor, evinde 4 maçtır galip gelemeyen Adana Demirspor'u ağırladı.

Adana Demirspor maça daha etkili başlayan taraftı ve 10. dakikada öne geçmeyi başardı.

Manev, İsmail Çokçalış'a harika bir uzun top attı ve savunma arkasına sarkan İsmail topu aldı, topu içeri çevirdi ve 2003 doğumlu Yusuf Barasi topu ağlara gönderdi.

Pozisyon VAR tarafından incelendi ve hakem Buğra Taşkınsoy gol kararını verdi.

İstanbulspor, 29. dakikada Mamadou ile gole çok yaklaştı. Mamadou'nun şutu direkte patladı.

37'de Mario Balotelli, uzaklardan kaleyi yokladı ve kaleci Mücahit topu çelmeyi başardı.

İlk yarıda başka gol çıkmadı ve karşılaşmanın ilk 45 dakikası Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı başlarında İstanbulspor'un geliştirdiği etkili ataklar vardı.

İstanbul ekibi gol arasa da bu pozisyonlardan sonuç çıkmadı.

Orta bölümde ise oyun sıkıştı ve iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı.

ÜST ÜSTE POZİSYONLAR
İstanbulspor, 2 dakikada bulduğu 2 pozisyonda gole çok yaklaştı.

Ev sahibi 74'te Loshaj ve 75'te Emir Kaan ile gol aradı.

İki pozisyonda da kaleci Magomedaliev başarılı oldu.

İLGİNÇ İSTATİSTİK
Adana Demirspor'un ikinci yarıda istatistiği dikkat çekti.

Hikmet Karaman'ın öğrencileri, ikinci yarıda İstanbulspor'a isabetli şut çekemedi.

KAZANAN ADANA DEMİRSPOR
Mücadeleyi 1-0 kazanan Adana Demirspor, 4 maç sonra galip geldi.

Puanını 44 yapan Mavi Şimşekler, 11. sırada yer aldı.

İstanbulspor'un durumu ortada zaten.

16 puanla son sırada bulunuyor.

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