Bakanl�k a��klad�. �ehit yak�nlar� ve gazilerin hesaplar�na yatt�

Anadolu Ajans�'n�n haberine g�re, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanl���ndan yap�lan a��klamada, T�rkiye �ehit Yak�nlar� ve Gaziler Dayan��ma Vakf�'n�n hak sahiplerine ki�i ba��na ayl�k 4 bin lira �deme yap�ld��� belirtiliyor.

T�rkiye �ehit Yak�nlar� ve Gaziler Dayan��ma Vakf�nca 15 Temmuz darbe giri�imi s�ras�nda ve �stanbul Be�ikta�'taki ter�r sald�r�s�nda �ehit olanlar�n yak�nlar� ile gazi ve malullere ayl�k maddi destek sa�lan�yor. Bu kapsamda toplam 3 bin 78 ki�iye �deme yap�l�yor.

Vak�f taraf�ndan bu ay 15 Temmuz �ehit yak�nlar� ve gazilerine 11 milyon 928 bin lira, Be�ikta�'taki ter�r sald�r�s�nda �ehit olanlar�n yak�nlar� ve gazilerine 384 bin lira �deme yap�ld�. B�ylece nisan ay� i�in hak sahiplerine 12 milyon 312 bin lira �dendi.

Vak�f kuruldu�u g�nden bu yana t�m hak sahiplerine 280 milyon 782 bin 20 lira destekte bulundu.

15 Temmuz Dayan��ma Kampanyas� ile Be�ikta�'taki ter�r sald�r�s�n�n ard�ndan toplanan mebla�� kamu sermayeli kat�l�m bankalar�nda nemaland�ran vak�f, �ehit yak�nlar� ve gazilere ayl�k d�zenli maddi destek veriyor.

�te yandan, vakf�n banka hesaplar�nda 31 Mart itibar�yla toplam 273 milyon bin 889 lira 64 kuru� bulunuyor.