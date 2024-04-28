'Anasını satayım' diyerek anlattı. Erden Timur'dan flaş açıklama

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, katıldığı 343 Digital YouTube kanalında soruları cevaplarken, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Timur, "Kim bu Erden Timur?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Ben manevi kısmını anlatmak isterim ama kutuplaşma var. Anlattığın şeylerin başka yerlere çekilmesi olabilir. Ben de anlattığım konulara zarar vermek istemiyorum. İnsanın kim olduğu yaradılış gerçeğiyle alakalı bir şey. Hayatımda önemli denecek şeyler yaptım ama hayatımda hiçbir şeyi değiştirmedi. Kendini ne kadar tanıdığınla alakalıdır kim olduğun. Bana tarikatçı dendiği için alevi olduğumu söylemek zorunda kaldım. Böyle de garip bir toplum var anasını satayım.

Bazen Allah kimsenin gönlüne boşuna tutku koymuyor diyorum. Mesela Galatasaray'ı niçin bu kadar seversin. Bir anlamı olması lazım. Boş boş sevmezsin ki! Yemişim başarıyı. Başarılı olsan ne olur, olmazsan ne olur! Bir şeye adanırsan bir dayanma gücü oluyor. Bu kadarını yaşamamıştım. İnanılmaz bir haksızlık, acayip bir iftira. İçi dışı çok kötü. Kimse bu Galatasaray'a olan sevgimi etkilemiyor."

Timur, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Amacın şampiyon olmak falan filan bunlar boş oğlu boş. İş hayatında da öyle. Amacınız toplumsal amaç olabilir. Bunu edinin o zaman dünyevi şeyleri sizin önünüze sunuyorlar. Aşırı bir şekilde şampiyonluk isteyen şey herkese zarar verir. Oyuncularla yaptığım konuşmada benim misyonum sizi hayalinize ulaştırmaktır dedim.

Sacha Boey, Bayern Münih istediği için maça çıkmamış. Bayern son anı beklemiş ama alternatif geliştiremedi. Bayern, oyuncunun menajerini yetkilendirmiş transfer için. Dolayısıyla menajer başka takımdan teklif getirtemez. 7-8 gün kaldı, biz de göndermek istemiyoruz. Bayern Münih'e 25'in altında bir fiyata geliyorlarsa havaalanından geri dönsünler dedim. Sacha da bunu protesto ediyor gitmek istediği için. Ben Sacha'ya dedim ki 'Söz veriyorum sen gideceksin, hayallerinize karışmayacağız' dedim. Onlar bizim hiç kurşunumuz yok diye düşünüyordu. Masadaki şartları değiştiremiyorsan masayı dağıtacaksın."