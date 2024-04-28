Dünyaca ünlü teknik direktör kulüp başkanı oldu. İlk icraatı bakın ne oldu

Andre Villas-Boas, Porto kulübünde 42 yıl süren Pinto da Costa'nın başkanlık dönemine son vererek yeni başkan olarak seçildi.

2010-2011 sezonunda Porto'nun teknik direktörlüğünü yaparak takımı şampiyonluğa taşıyan Villas-Boas, daha sonra Chelsea ve Tottenham gibi takımları da çalıştırdı.

Ünlü teknik adam bir dönem Mourinho ile de birlikte Chelsea'de görev almıştı.

Ünlü teknik adam Porto'da uzun süre başkanlık yapan Pinto da Costa'yı geride bırakarak, oyların büyük bir çoğunluğunu alıp başkanlık koltuğuna oturdu.

BAŞKAN OLUR OLMAZ KENDİNİ SOKAĞA ATTI

Villas-Boas sonuçların ardından soluğu Porto caddelerinde aldı.

Yeni başkan ilk olarak taraftarlarla birlikte sokakta çılgınca eğlenerek başkanlığını kutladı.

Villas-Boas kimdir?

Andre Villas-Boas, antrenörlük kariyerine Coimbra'nın altyapısında başladı ve ardından Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit, Shanghai SIPG ve Marsilya gibi takımları yönetti.

2021'de Marsilya'dan ayrılan Villas-Boas, o günden bu yana herhangi bir takımda görev almadı.