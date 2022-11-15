AKP Kadın Kollarının eğlencesinde erkek dansöz oynatıldı

AKP Ordu Kadın Kollarının Fatsa'da düzenledikleri 5 Kasım tarihli bir toplantıda erkek dansöz oynatmaları ve buradan paylaşılan videolar dikkat çekti.

Toplantı yapılan mekandaki erkek dansözün dansına eşlik eden AKP Kadın Kolları üyeleri bir ara masanın üzerine çıkarak dansını devam ettiren erkek dansözün kıvrak hareketlerine eşlik ettiler.

"HEP KADIN DANSÖZ MÜ OLACAK"

Bazı türbanlı kadın kolları üyelerinin erkek dansözü kameraya aldığı ve fotoğraflarını çektiği görüldü.

Bu sırada çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından da paylaşan kadın kolları üyelerinden bir tanesi yaptığı paylaşımına düştüğü "Hep kadın dansöz mü olacak" notuyla da dikkat çekti.