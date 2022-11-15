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AKP Kadın Kollarının eğlencesinde erkek dansöz oynatıldı

Sosyal medyaya düşen videolarıyla gündeme gelen ve zaman zaman israf ve şatafata kaçan görüntüleriyle eleştiri alan AKP Kadın Kolları bu defa erkek dansöz oynattıkları görüntülerle gündeme geldi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 20:26
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Sosyal medyada paylaşılan videoda AKP Kadın Kolları eğlencesinde erkek dansöz oynatıldığı görülüyor

AKP Kadın Kollarının eğlencesinde erkek dansöz oynatıldı
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AKP Ordu Kadın Kollarının Fatsa'da düzenledikleri 5 Kasım tarihli bir toplantıda erkek dansöz oynatmaları ve buradan paylaşılan videolar dikkat çekti.

Toplantı yapılan mekandaki erkek dansözün dansına eşlik eden AKP Kadın Kolları üyeleri bir ara masanın üzerine çıkarak dansını devam ettiren erkek dansözün kıvrak hareketlerine eşlik ettiler. 

"HEP KADIN DANSÖZ MÜ OLACAK"

Bazı türbanlı kadın kolları üyelerinin erkek dansözü kameraya aldığı ve fotoğraflarını çektiği görüldü.

Bu sırada çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından da paylaşan kadın kolları üyelerinden bir tanesi yaptığı paylaşımına düştüğü "Hep kadın dansöz mü olacak" notuyla da dikkat çekti.

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Finduk
15.11.2022 21:47
Bu işte sanki bir gariplik var.  
 
Rüstem
15.11.2022 21:41
Bu Cuma hutbesinde bu konuyu hocalarımız inşallah ele alırlar ve bunun günah ve haram olduğunu halka anlatırlar. Bekliyorum.  
 
Devlet adamı
15.11.2022 21:40
Allah'tan ki bunu yapan CHP değildi yada hdp iyi parti falan  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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