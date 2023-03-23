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Korkutan açıklama: 24 milyon binanın yüzde 70’i riskli durumda

Türkiye’de kentsel dönüşüm ve şehircilik projeleri hazırlandı. Projeler kapsamına depremde en çok hasar gören illerden Hatay’ın yeniden yapılanması ve İstanbul’da kentsel dönüşümde yol haritası gibi konular dikkat çekiyor.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 10:47
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Türkiye'de binaların yüzde 70’i riskli durumda

Korkutan açıklama: 24 milyon binanın yüzde 70’i riskli durumda
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11 ili etkileyen Gaziantep ve Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli çerçevesinde afetlere dayanıklı şehirlerin geleceğine dair çalışmalar kamu ve STK’lar tarafından sürdürülüyor. Bu çerçevede Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) Türkiye’de kentsel dönüşüm ve şehircilik projeleriyle ilgili çalışma başlattı. KENTSEV hazırladığı 4 projeyi kamuoyuyla paylaştı.
Projeler kapsamında İstanbul’da kentsel dönüşüm yol haritası, il ve ilçelerde riskli alanların tespiti ile ilgili ‘Ulusal Kentsel Dönüşüm Strateji Planı’, Hatay ili özelinde hazırlanan dayanıklılık ve vizyon planı, kentsel dönüşüm sürecinde bina performans analizi ve güçlendirme projesi konuları ele alındı.

İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜMDE İZLENECEK YOL HARİTASI HAZIRLANDI

İstanbul’da kentsel dönüşüm ile ilgili vatandaşları bilinçlendirmenin önemi vakfın önerdiği konular arasında yer aldı. Projede, kentsel dönüşümde önemli olanın metrekarenin değil de insan canının olduğu ifade edildi. İstanbul nüfusunun şehrin geniş çeperlerine doğru kaydırılması gerektiği vakfın önerileri arasında göze çarptı.

HATAY'IN KENTSEL DAYANIKLILIK VİZYON PLANI PROJEDE YER ALDI

Hatay’ın kentsel dayanıklılık vizyon planı çerçevesinde şehrin güçlü ve zayıf yönleri incelenerek çalışmalar yapıldı. Hatay’ın tarihi dokusuna uygun yeniden yapılandırılması, kültürel özelliklerinin korunması ve fırsatların değerlendirilmesi açısından öneriler projeye dahil edildi.

''TÜRKİYE'DE 24 MİLYON BİNANIN YÜZDE 70'İ RİSKLİ DURUMDA''

KENTSEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Haldun Ersen hazırladıkları projelere ilişkin bilgi verdi. Ersen, ''Depremler sonrası hızla aksiyon aldık. Strateji ve eylem planlarına ilişkin çalışmalarımız vardı. Projelerimizi yerel yönetimlere ilettik. Şehirlerin yeniden hikayesinin yazılmasına ilişkin planlar yaptık, projeler hazırladık. Hatay depremden en çok etkilenen şehirlerden oldu. Hatay ile ilgili kentsel dayanıklılık ve vizyon planı projesi hazırladık. Şehrin tarihi dokusunu koruyarak nasıl yapılanması gerektiğine ilişkin çalışmaları projeye dahil ettik. İlgili kurumlara projelerimizi sunduk. İstanbul’un kentsel dönüşümde yol haritasına ilişkin çalışmalar yaptık. Kentsel dönüşümde İstanbul’da bir tıkanma var. İstanbul’a göçün engellenmesi adına çalışmalar projemizde yer alıyor. Türkiye’de 24 milyon binanın yüzde 70’i riskli durumda. 16-17 milyon riskli binayla karşı karşıyayız'' dedi.

Kentsel dönüşümde anlaşmazlıkların da olduğunu ifade eden Ersen, ''Kentsel dönüşümde riskli binalarda müteahhit ile kat maliki arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor. Kentsel dönüşümün önünün tıkandığı durumlar oluyor. Kat mülkiyeti kanununa göre 3’te 2 çoğunluk kararı alınması gerekiyor. Kentsel dönüşümde kazan kazan ilkesi olması gerekiyor, müteahhitte kat maliki de kazandığında sistem oluşuyor’’ diye konuştu. (İHA)

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