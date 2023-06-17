İBB tehlikenin boyutunu açıkladı. İstanbul’da 207 bin riskli bina var yüzde 40’ı üç ilçede

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, İstanbul'da 207 bin deprem riskli bina bulunduğunu söyleyerek, bunun yüzde 40'ının yer aldığı 3 ilçeyi açıkladı. Çevre dostu kentsel dönüşümü amaçladıklarını söyleyen Gökçe, o ilçelerdeki riskli alanlara ve yapılara dikkat çekti.

İBB tehlikenin boyutunu açıkladı. İstanbul’da 207 bin riskli bina var yüzde 40’ı üç ilçede

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 'Kentsel Dönüşüm Stratejisi' yürütmek amacıyla '6306 Sayılı Yasa Kapsamında İlan Edilen Alan ve Yapılara Yönelik Veri Toplama, Etki Analizi, Değerlendirme Çalışması' toplantısı gerçekleştirdi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından çalışma ile şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul'un 1. Derece Deprem bölgesinde olması, nüfus ve yapı yoğunluğunun yüksek, yapı stoğu kalitesinin ise düşük olması kentsel riskleri arttırıyor.

Değerlendirme, İstanbul'da Ocak 2023 itibarıyla toplam 142 riskli alanda, 207 bin riskli yapıyı işaret ediyor.

Söz konusu riskli binaların yüzde 30’nun yapım yılı 2000 ve sonrası. 99 depremi sonrası değişen yönetmeliklere göre yapılmış olmalarına karşın sorunlu görünüyorlar.

İlçelere göre dağılımı ise yüzde 40’nın Esenyurt, Büyükçekmece ve Küçükçekmece’de olmak üzere batı koridorunda yer alıyor.

Kentsel dönüşümün çevre dostu, sosyal ve ekonomik olmak üzere üç ana temaya sahip olduğu ve çeşitli paydaşların katılımıyla gerçekleştirildiği göz önünde bulundurulduğunda;

İstanbul’da yer alan 39 ilçe yönetiminin, çalışmada önerilen modeli örnek alarak bütüncül planlama ve kentsel dönüşüm anlayışını kendi plan ve projelerine yansıtmasını da sağlamayı amaçlıyoruz.

İstanbul'un eşsiz yapısının kentsel dönüşüm önünde oluşturduğu finansal bariyerlerin, konvensiyonel modeller ile aşılamayacağının farkındayız.

Proje bu kapsamda, KENTFON ismiyle deprem riski altındaki alanların dönüşüm sürecine yeni bir finansman modeli de sunuyor.

Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Deprem Dirençli Kent vizyonu öncülüğünde, önümüzde tüm gerçekliğiyle duran afet problemini, bilimin bizlere açtığı yolda, sağduyu, iş birliği ve çağdaş temellerle aşmak adına tüm gücümüzle çalışıyoruz."

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