1 ay önce tüfekle vurulan muhtar, oğlu tarafından tabancayla öldürüldü

Olay, gece saatlerinde Korucak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Korucak Mahallesi Muhtarı Mevlüt Sandal, oğlu K.S. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.S., tabancayla babasına 2 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, başından vurulan Mevlüt Sandal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. K.S. ise gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



1 AY ÖNCE DE AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞ



Öte yandan muhtar Mevlüt Sandal'ın, 4 Ekim’de tartıştığı Rübeyde A. tarafından otomatik av tüfeğiyle vurularak yaralandığı, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.