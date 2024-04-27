Fenerbahçe Galatasaray ile birleşti. TFF ve Beşiktaş da işin içinde

Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken eleştirilerin hedefindeki TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin son açıklaması gözleri troll hesaplara çevirdi.

Maç sonu kulüp başkanları ve yöneticilerinin sert açıklamalarının yanı sıra Türk futbolu sosyal medyanın etkisi altında.

Herkes sahte hesaplar ve sosyal medya saldırılarından şikayetçi.

Mehmet Büyükekşi'nin son açıklamasına göre sosyal medya saldırılarının yüzde 65'i yabancı kaynaklı bot ve troll hesaplardan geliyor.

Büyükekşi'nin bu sözlerinin, Erden Timur'un bir ay önceki açıklamalarını destekler nitelikte olması da dikkatlerden kaçmadı.

Timur, "Herkesin telefon ve banka hesapları incelensin. Hakemlere ve TFF'ye büyük baskı var ve federasyon bu baskıya karşı koyamıyor" demişti.

Ali Koç'un geçmişteki ifadeleri de akıllara geldi.

Koç'a göre, "Ali Koç istifa" çağrılarının yüzde 50'si Norveç'ten gelen bot hesaplardan yapılmıştı.

Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi de geçen yıl benzer bir meseleyi dile getirmişti.

Hatay ve Antep takımlarının ligden çekilmesi sırasında yaşanan linç kampanyasının arkasında Galatasaray'ın sahte hesapları olduğunu iddia etmişti.