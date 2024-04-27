Obradovic noktayı koydu

EuroLeague basketbolunun efsanevi isimlerinden Zeljko Obradovic, kariyerine ilişkin önemli bir kararı açıkladı. Partizan takımı, Sırp koç Obradovic ile iki yıllık yeni bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Zeljko Obradovic, kulübümüzde yeni bir döneme başlıyor.” denildi. Obradovic ise yeni sözleşme hakkında, “Bu anlaşmayı imzaladığım için çok heyecanlıyım.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko ile yedi yıl görev yapan ve takımın EuroLeague tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandıran Obradovic, toplamda dokuz EuroLeague şampiyonluğu ile Avrupa’nın en başarılı koçlarından biri olarak kabul ediliyor.

64 yaşındaki Obradovic, 2021’den beri Partizan’ın başında bulunuyor ve geçen sezon takımına Sırbistan Ligi şampiyonluğunu kazandırdı.

Partizan ile yaklaşık 30 yıl önce EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Obradovic, 2021 yazında takıma geri dönerek üç yıllık bir sözleşme imzalamıştı. İlk sezonunda EuroCup’ta elenmesine rağmen, Partizan 2022-23 sezonu için EuroLeague’de mücadele etme hakkı elde etti.

EuroLeague’e geri dönüş sezonunda play-offlarda Real Madrid’e 3-2 yenilerek elenen Partizan, bu sezon play-in aşamasına kalamayarak normal sezonda yoluna devam etti.